Une initiative importante à venir en avril 2025 sur le bicentenaire de la dette imposée par la France à Haïti (Histoirecoloniale.net)

Bien peu de Français savent que les esclaves de la principale colonie française de Saint-Domingue au XVIIIème siècle se sont soulevés dans les années 1790 pour leur liberté et leur indépendance, encouragés en cela par les nouvelles de la Révolution française et de sa Déclaration des droits de l’homme qui ont fini par leur parvenir depuis Paris et les ports négriers de l’Atlantique.

Peu savent que lorsqu’ils ont proclamé la République d’Haïti en 1804, la France qui deviendrait l’empire de Napoléon 1er a refusé de reconnaitre celle-ci et a interdit tout commerce avec elle durant une vingtaine d’années. Et que, le 17 avril 1825, une ordonnance du roi Charles X lui a imposé pour prix de sa reconnaissance diplomatique et de son droit à commercer, une lourde rançon qu’elle a dû payer jusqu’au début du XXème siècle et qui a gravement entravé son développement.

Différentes initiatives vont être organisées à Paris en mars et en avril 2025 pour demander la reconnaissance de cette injustice et l’instauration nécessaire de la part de la société française et des institutions de ce pays d’un débat sur les réparations qui s’imposent comme la conséquence logique de ce sombre épisode de l’histoire de la France...Lire la suite