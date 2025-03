Université Tufts au Massachusetts : Des milliers de personnes manifestent contre l’enlèvement de Rumeysa Ozturk par l’administration Trump (WSWS)

Ils veulent nous faire peur. [...] Et il est évident que cela a l'effet inverse.

Ozturk n'a pas été accusée d'un crime et il ne semble pas qu'elle ait déjà été arrêtée aux États-Unis. Elle a été ciblée uniquement en raison de son opposition au génocide de Gaza.

Je ne comprends pas pourquoi il a fallu près de 24 heures au gouvernement pour me faire savoir où elle se trouvait. [...] Je ne comprends pas pourquoi elle a été transférée en Louisiane en dépit de l'ordonnance du tribunal. Rumeysa devrait être immédiatement ramenée au Massachusetts, libérée et autorisée à retourner terminer son programme de doctorat.

Dans une déclaration au Boston Globe mercredi après-midi, Khanbabai a confirmé qu'Ozturk avait été transportée par avion du Massachusetts vers un centre de détention pour immigrés à but lucratif en Louisiane, géré par le GEO Group, en violation apparente de l'ordonnance de la juge Talwani.

Près de 24 heures après l’enlèvement d'Ozturk par l'Immigration and Customs Enforcement (ICE), son avocate Khanbabai ne savait toujours pas où elle se trouvait. Le localisateur de l'ICE n'indiquait pas où elle se trouvait jusqu'à mercredi matin.

Mardi soir, la juge Indira Talwani du tribunal fédéral de district a ordonné au gouvernement de maintenir Ozturk dans l'État du Massachusetts et de ne pas l'expulser sans en avertir le tribunal au préalable. Elle a également ordonné au gouvernement de lui fournir une réponse d'ici vendredi quant aux raisons pour lesquelles Ozturk avait été placée en détention.

Immédiatement après l'enlèvement d'Ozturk, Mahsa Khanbabai, son avocate, a déposé une requête en habeas corpus auprès d'un tribunal fédéral du Massachusetts pour faire sortir l'étudiante de détention. Khanbabai a fait remarquer qu'aucune charge n'avait été retenue contre sa cliente et que le visa d'étudiant F-1 d'Ozturk était toujours valide.

Notamment, son arrestation intervient quelques jours seulement après qu'elle a été identifiée par l’organisation suspecte « Canary Mission », une opération basée en Israël qui harcèle presque exclusivement les étudiants et les professeurs – en révélant leur identité – qui s'opposent à l'oppression brutale du peuple palestinien.

L'organisation n'a jamais révélé ses bailleurs de fonds, mais Reuters et Jewish Forward, citant une déclaration d'impôts de 2016, ont noté que l'organisation a reçu 100 000 dollars de la Helen Diller Family Foundation, que Reuters décrit comme « une organisation philanthropique juive américaine de premier plan ». Reuters a rapporté que la Fondation Diller a donné « 100 000 dollars au Fonds central d'Israël, affectés à la “Canary Mission pour Megamot Shalom” ». Le média a noté que Megamot Shalom a été fondée en 2016 « pour préserver et assurer la force nationale et l'image de l'État d'Israël », selon les documents du registre des sociétés d'Israël.

Le Times of Israel et d'autres médias ont rapporté que, sous couvert de « défendre Israël » et de dénoncer « l'antisémitisme », le site web d'extrême droite Canary Mission a commencé à publier en 2015 des dossiers qui ont été utilisés par le gouvernement israélien pour interroger ou interdire les personnes qui tentent d'entrer dans le pays.

Le dossier d'Ozturk récemment publié sur le site affirme qu'elle s'est engagée dans un « activisme anti-israélien », une activité protégée par le premier amendement indépendamment de son statut d'immigré. Pour étayer cette allégation d'activisme « anti-israélien », le site web renvoie à un article d'opinion qu'Ozturk a coécrit avec trois autres étudiants l'année dernière pour le journal de l'école et qui appelle le président de l'université Tufts, Sunil Kumar, à faire respecter les résolutions adoptées par le sénat de l'union communautaire de Tufts.

Les résolutions adoptées par le corps étudiant demandaient à Kumar de reconnaître le génocide à Gaza, de se désinvestir des entreprises israéliennes et de cesser de vendre des produits de Sabra parce que ses copropriétaires, le groupe Strauss, ont apporté un soutien matériel à la Brigade Golani d'Israël. Toute affirmation selon laquelle l'article est « antisémite » est une pure fiction. Les mots « sioniste », « Juif » ou « juif » n'apparaissent même pas, et Israël n'est mentionné que quatre fois.

Jusqu'à présent, les responsables de l'ICE et du ministère de la Sécurité intérieure ont refusé de détailler les crimes présumés ou les activités spécifiques auxquelles Ozturk s'est livrée pour justifier la suspension immédiate de son visa et son expulsion.



Dans une déclaration publiée sur X mercredi après-midi, Tricia McLaughlin, secrétaire adjointe du ministère de la Sécurité intérieure, a écrit :

Rumeysa Ozturk est une ressortissante turque et une étudiante diplômée de l'université Tufts, à qui l'on a accordé le privilège d'être dans ce pays avec un visa. Les enquêtes du DHS et de l'ICE ont révélé qu'Ozturk s'était engagée dans des activités de soutien au Hamas, une organisation terroriste étrangère qui se délecte de l'assassinat d'Américains. Un visa est un privilège, pas un droit. Le fait de glorifier et de soutenir des terroristes qui tuent des Américains est un motif d'annulation de la délivrance du visa. Il s'agit là d'une mesure de sécurité de bon sens.



Ozturk est l'un des nombreux étudiants qui ont été ciblés par l'administration Trump en vue d'une expulsion pour avoir exercé leurs droits au titre du premier amendement. Le 8 mars, Mahmoud Khalil, étudiant diplômé de l'université Columbia et résident légal, a été enlevé par des agents de l'ICE en civil à New York et transporté par avion vers un centre de détention de l'immigration en Louisiane, où il est toujours emprisonné, loin de sa femme enceinte de huit mois et demi. Khalil n'a pas été accusé d'un crime.

Yunseo Chung, une étudiante de 21 ans de l'université Columbia et résidente légale des États-Unis, a poursuivi l'administration Trump lundi pour ses efforts visant à l'expulser vers la Corée du Sud, un pays qu'elle n'a pas visité depuis qu'elle a émigré aux États-Unis à l'âge de sept ans. Chung n'était pas une manifestante anti-génocide de premier plan lors des campements sur les campus de l'année dernière, mais elle a été arrêtée pour délit mineur par la police au début du mois pour avoir participé à une manifestation pro-palestinienne non violente à la bibliothèque principale du Barnard College.

L'administration Trump tente également d'expulser Momodou Taal, étudiant diplômé de l'université Cornell. Comme les autres, Momodou Taal est visé pour un discours politique protégé, à savoir son opposition au génocide, et pour avoir poursuivi l'administration Trump au sujet de deux décrets que ce dernier a signés au début de l'année et qui ont été utilisés pour justifier l'enlèvement de toute personne jugée « anti-Israël ».

(Article paru en anglais le 27 mars 2025)