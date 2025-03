USA. Un journaliste juif est agressé et arrêté pour une manifestation anti-génocide lors d’un rassemblement du NPD en Ontario (WSWS)

Dans le cas de Zachary Ruiter, il a été initialement accusé de « méfait, résistance à l'arrestation et intrusion », mais les charges ont été réduites à «intrusion » uniquement après l'intervention de l'avocat de Zachary Ruiter, qui a fait remarquer à la police que le journaliste exerçait son droit constitutionnel à la liberté d'expression, tel qu'il est censé être garanti par la Charte des droits et libertés du Canada.

L'un des derniers exemples en date est celui d'Yves Engler, journaliste et militant politique radical de gauche, qui a été arrêté par la police le mois dernier à Montréal à l'instigation d'éléments fascistes et sionistes. Détenu en prison pendant plusieurs jours, Engler fait face à de fausses accusations de harcèlement et d'obstruction à la justice, pour avoir dénoncé un militant sioniste sur son fil X et publié par la suite les détails de l'affaire criminelle contre lui.

Le fait que le NPD de l'Ontario demande à des voyous de la police de faire taire les manifestants pacifiques lors de ses événements révèle son hostilité fondamentale à l'égard de la classe ouvrière qu'il prétend représenter. Les arrestations de dissidents politiques par la police sont associées à des régimes répressifs et antidémocratiques, mais elles sont de plus en plus fréquentes dans la politique bourgeoise canadienne, à mesure que la classe dirigeante abandonne les formes démocratiques de gouvernement.

Le WSWS a parlé à Ruiter, qui a décrit la nature brutale de son arrestation. «Au début, ils ont continué à me maltraiter. Même lorsqu'ils m'ont emmené dans une autre pièce, ils étaient encore brutaux. Ils m'ont maintenu au sol et j'ai dit : “Je ne résiste pas. Je proteste pacifiquement. Je ne me débats pas. Ne me touchez pas”. » L'arrestation violente a ébranlé Ruiter. Selon lui, les policiers ont prétexté qu'ils « faisaient leur travail » pour « protéger Marit Stiles ».

La foule, composée d'une centaine de fonctionnaires du parti et de bureaucrates syndicaux, a répondu à la protestation par des cris de « Non ! » et un chœur de huées, avant d'essayer d'étouffer Ruiter en scandant « NPD ! NPD ! »

Alors que la chef du parti, Marit Stiles, commençait son discours au Great Hall de la rue Queen Ouest, dans le centre de Toronto, Zachary Ruiter, journaliste indépendant et partisan de longue date du NPD, a brandi une pancarte sur laquelle était écrit : «L'héritage de Marit, c'est le génocide ». Ruiter a crié ce slogan à plusieurs reprises – faisant référence à la complicité du parti dans le génocide de Gaza et la répression du peuple palestinien – avant d'être plaqué par pas moins de six agents de la police provinciale de l'Ontario, qui se sont assis sur lui et lui ont causé de multiples ecchymoses.

L'agression d'un journaliste dénonçant le génocide israélien contre les Palestiniens lors de la soirée électorale du 27 février du Nouveau Parti démocratique (NPD) de l'Ontario a révélé, une fois de plus, le caractère de classe et la faillite politique des sociaux-démocrates canadiens.

Ruiter, qui est juif, a souligné que son action s'appuyait sur ses convictions de principe en tant que petit-fils de survivants de l'Holocauste. « Mes ancêtres ont été assassinés dans les camps de concentration. C'est pour eux que je parle. On nous enseigne “Plus jamais ça”, mais pour une raison ou une autre, il y a une exception pour les sionistes ? Cela fait que les Juifs ne sont plus en sécurité nulle part. »

Expliquant son geste, Zachary Ruiter a déclaré : « En fait, je suis plus préoccupé par les enfants de Palestine et leurs familles et par le fait que nous sommes insensibles à tout calcul politique dans lequel nous ne nous prononçons pas contre le génocide [...] »

« J'ai eu des conversations avec mes voisins sur les raisons politiques pour lesquelles nous ne devrions pas tenir Marit Stiles pour responsable du licenciement de Sarah Jama, qui s'est exprimée ouvertement sur la Palestine ou a appelé à un cessez-le-feu », a-t-il déclaré. « L'argument est que ce serait une stratégie électorale perdante que de garder Sarah Jama et de soutenir son droit à la liberté d'expression. Elle (Stiles) a perdu la partie. L'argument selon lequel le limogeage de Sarah Jama était une sorte de choix stratégique parce que Stiles avait besoin de battre Doug Ford est complètement, complètement faux. »

Ruiter avait tenté de lancer sa propre candidature dans la circonscription de Stiles, Davenport, mais il a dû faire face à une campagne de menaces et d'intimidation de la part de voyous sionistes.

« On m'a dit qu'étant donné que les déclarations de candidature sont accessibles au public, ils allaient dénoncer tous les signataires de mes déclarations », a-t-il expliqué. « À ce moment-là, j'ai pensé que, parce que je n'avais pas prévenu les personnes qui avaient signé mes documents de cette possibilité, il aurait été irresponsable de ma part de soumettre les documents sans avoir donné mon consentement en toute connaissance de cause. C'est pourquoi je ne les ai pas soumis. »

Ruiter a fait remarquer qu'il souhaitait promouvoir une alternative politique qui ne trouve pas d'expression politique dans le NPD. « Je veux montrer à mes voisins que si vous voulez vaincre Doug Ford, vous devez d'abord vaincre Marit Stiles. Vous ne pouvez pas apporter une nouille molle à un combat à l'épée et penser que vous allez gagner », a-t-il commenté.

Le programme du NPD lors des élections du mois dernier a pris la forme d'une série de gestes pathétiques et populistes empruntés à la droite politique et qui n'amélioreraient en rien l'exploitation à laquelle sont confrontés les travailleurs. «Stiles voulait donner à une famille de quatre personnes jusqu'à 122 dollars par mois pour mettre de la nourriture sur la table et de l'argent dans leur poche. Si vous faites le calcul, 122 dollars par mois divisés par quatre pour une famille de quatre personnes, cela représente 30,50 dollars par membre de la famille divisés par 31 jours dans le mois, soit moins d'un dollar par jour. On ne peut même pas acheter un petit paquet de croustilles pour cela », a expliqué Ruiter.

La réaction de la classe ouvrière à ces appels a été un effondrement du soutien au NPD , qui a recueilli 1,9 million de voix en 2018, mais seulement 931 000 voix en 2025.

L'effondrement de la base politique du NPD s'est reflété lors du rassemblement de la soirée électorale de Stiles. « Un membre du personnel avait demandé à tout le monde de se coller pour créer l'illusion qu'il y avait plus de monde qu'il n'y en avait en réalité », a noté Ruiter. « Il y avait des gens sur l'estrade et d'autres dans le public. Je dirais qu'il y avait moins d'une centaine de personnes. »

L'expérience amère de Ruiter et de beaucoup d'autres comme lui qui ont été brutalisés en essayant de pousser le NPD vers la gauche au moyen d'appels moraux à la direction du parti doit être assimilée par la classe ouvrière.

Le problème n'est pas seulement, ni même principalement, Stiles ou ses qualités subjectives. Le problème du NPD a un caractère objectif, de classe. Les travailleurs doivent comprendre que le NPD ne représente pas la classe ouvrière, mais plutôt la bureaucratie syndicale et une petite couche de la classe moyenne supérieure qui ont recours à la politique de l’identité pour faire progresser leur propre position sociale sous le capitalisme. Le rôle politique du NPD est de gérer et de contenir les luttes des travailleurs au nom du capitalisme canadien.

L'effondrement politique du NPD et sa capitulation devant la droite politique n'est pas un phénomène propre à l'Ontario ou même au Canada, mais découle de la crise du capitalisme mondial et de l'impérialisme. Sa trajectoire politique suit de près celle de tous les autres partis sociaux-démocrates en faillite dans les pays impérialistes, qui se sont tous rangés derrière leurs élites dirigeantes capitalistes alors qu'elles se préparent à une guerre mondiale pour rediviser le monde.

La faillite politique du NPD a été révélée bien avant l'expulsion de Sarah Jama du caucus du NPD de l’Ontario. Elle s'exprime clairement dans l'accord de « confiance et d'approvisionnement » de mars 2022 entre le NPD fédéral et les libéraux de Justin Trudeau, en vertu duquel le NPD s'est engagé à maintenir le gouvernement au pouvoir, et dans le soutien sans réserve du NPD à la classe dirigeante canadienne dans sa guerre commerciale réactionnaire avec l'administration Trump.

Le fait que le NPD soutienne un gouvernement libéral qui mène une guerre impérialiste contre la Russie par l'intermédiaire de ses mandataires ukrainiens et qui soutient le génocide israélien à Gaza ne reflète pas un éloignement imaginaire du NPD de ses prétendus « principes », mais plutôt ses principes réels et les intérêts réels des forces sociales qu'il représente : la bureaucratie syndicale et la classe moyenne supérieure.

L'accord de confiance et d'approvisionnement n'a été « déchiré » qu'en septembre par le chef du NPD, Jagmeet Singh, en raison de calculs politiques grossiers, car il est devenu évident que le maintien d'une association étroite avec Trudeau nuisait aux perspectives électorales du parti lors des prochaines élections fédérales.

Les intérêts de l'appareil syndical et de la classe moyenne supérieure, pourvoyeuse de politiques identitaires, qui constituent la base du NPD, consistent à s’assurer d'une place pour eux-mêmes dans le système capitaliste. Pour la bureaucratie, cela passe par la répression des luttes des travailleurs, et non par leur promotion. Pour la classe moyenne supérieure, cela nécessite des « réformes » sociales qui protègent leur position économique marginale du capital mondial, contre lequel ils ne peuvent pas rivaliser.

La plus grande crainte de ces couches n'est pas Doug Ford. C'est la lutte des classes.

Quand la classe ouvrière est entrée en lutte pour l'amélioration des salaires et des conditions de travail, la bureaucratie a trahi toutes les grèves, imposant des reculs impitoyables et des baisses de salaire réel. Avec le soutien actif du Congrès du travail du Canada, l'exécutif national du Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes a unilatéralement ordonné aux travailleurs de Postes Canada de mettre fin à leur grève de quatre semaines et de se soumettre à l'ordre de retour au travail manifestement illégal du gouvernement Trudeau, face au sentiment de défiance de la base.

Aujourd'hui, les bureaucrates du STTP sont de connivence avec la direction et le gouvernement fédéral dans leur projet d'« Amazonification » de la poste. Lorsque 55 000 travailleurs de l'éducation de l'Ontario ont fait grève en 2022, défiant une loi anti-grève brutale des conservateurs, provoquant un mouvement de grève générale, les syndicats se sont empressés de l'arrêter, jetant à Ford une bouée de sauvetage dont il avait désespérément besoin. Pour les services rendus à la bureaucratie syndicale et à la classe dirigeante, Laura Walton, chef du Conseil des syndicats des conseils scolaires de l'Ontario (CSCSO), affilié au SCFP, a été récompensée par la présidence de la Fédération du travail de l'Ontario.

De même, lorsque les étudiants et les jeunes ont lancé un mouvement de masse militant d'opposition au génocide israélien, la réponse du NPD a été de dénoncer les opposants de principe au sionisme et à l'impérialisme en les qualifiant d'« antisémites ». La réponse des syndicats a été de masquer l’hostilité active au mouvement par une rhétorique bidon « de gauche ».

Les intérêts réels et objectifs des travailleurs de l'Ontario et de tout le pays ne trouvent aucune expression dans la vie politique officielle. Alors que l'impérialisme canadien s'engage dans une guerre commerciale avec son partenaire économique le plus proche, les États-Unis, la classe dirigeante – avec l'aide des syndicats et du NPD – attise la ferveur nationaliste pour diviser les travailleurs canadiens de leurs frères et sœurs des classes mexicaine et américaine. Les travailleurs ne doivent pas se laisser séduire par ces appels nationalistes.

Aucun appel moral ou protestation politique ne peut pousser le NPD et la bureaucratie syndicale vers la gauche, car leur engagement envers le système capitaliste et leur fidélité à la bourgeoisie canadienne les poussent vers la droite.

Les travailleurs, les étudiants et les jeunes doivent rompre irrévocablement avec le NPD sur le plan politique et organisationnel. Le Parti de l'égalité socialiste, la section canadienne du Comité international de la Quatrième Internationale, est le centre politique de tous les travailleurs qui veulent s'opposer au génocide et à la guerre impérialiste et lutter pour une société socialiste.

(Article paru en anglais le 6 mars 2025)