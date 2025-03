[Vidéo] Déclaration la plus explicite d’intention génocidaire par Israël (Consortium News)

Déclaration la plus explicite d’intention génocidaire par Israël

Article originel : Israel’s Most Explicit Statement of Genocidal Intent

Par Caitlin Johnstone

Consortium News, 20.03.25 Le ministre israélien de la Défense suit simplement la position de Trump et réitère ce que tous ceux qui ne sont pas des partisans aveugles savaient que Trump disait il y a deux semaines, déclare Caitlin Johnstone.

Israel Makes Its Most Explicit Statement Of Genocidal Intent Yet / Israël fait sa déclaration la plus explicite d’intention génocidaire. Le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a publié une déclaration explicite d’intention génocidaire envers le peuple de Gaza, menaçant les civils de l’enclave avec des punitions collectives sous forme de "dévastation totale" s’ils ne trouvent pas un moyen de renverser le Hamas et de libérer tous les otages israéliens

Le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a publié une déclaration explicite d’intention génocidaire envers le peuple de Gaza, menaçant les civils de l’enclave d’un châtiment collectif sous forme de « dévastation totale » s’ils ne trouvent pas un moyen de renverser le Hamas et de libérer tous les otages israéliens. La déclaration de Katz se lit comme suit : « Habitants de Gaza, c’est votre dernier avertissement. Le premier Sinwar a détruit Gaza, et le second Sinwar va la ruiner complètement. L’attaque de l’armée de l’air israélienne contre les terroristes du Hamas n’était que la première étape. Ce qui suit sera beaucoup plus sévère, et vous en supporterez le coût total. « L’évacuation de la population des zones de combat reprendra bientôt. Si tous les otages israéliens ne sont pas libérés et que le Hamas n’est pas expulsé de Gaza, Israël agira avec une force dont vous n’avez jamais entendu parler. « Suivez le conseil du président des États-Unis : rendez les otages et expulsez le Hamas, et de nouvelles options s’ouvriront pour vous? ? ? y compris la réinstallation dans d’autres parties du monde pour ceux qui choisissent. L’alternative est la destruction et la dévastation totale ».