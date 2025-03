[Vidéo] L’Empire dans ce qu’il a de plus honnête (Caitlin Johnstone)

Ils ont utilisé le médium artistique le plus dépourvu d’art qui soit pour danser numériquement sur les tombes de montagnes de civils morts. Le gouvernement le plus puissant de la planète a célébré l’idée de Trump et de Netanyahu présidant à des fêtes orgiaques pour les personnes obscènement riches sur une terre qui a été purgée de ses habitants indigènes après un an et demi de massacre brutal. Se tordre au son d’une musique techno merdique générée par l’IA, entouré de statues dorées de Trump et de billets de cent dollars, parce que vous êtes tellement heureux d’avoir enfin trouvé une solution finale au problème palestinien.

Cette vidéo est à la fois la chose la plus américaine qui se soit jamais produite et la chose la plus israélienne qui se soit jamais produite. Faux. Grossière. Sociopathe. Génocidaire. Emblématique de toutes les valeurs les plus laides que ces deux civilisations dystopiques en sont venues à incarner.

Le président Donald Trump a partagé un clip vidéo choquant généré par l’intelligence artificielle et imaginant une bande de Gaza transformée en station balnéaire ostentatoire où tout le monde fait la fête au milieu d’une pluie d’argent pendant que Trump et Netanyahou sirotent des boissons au bord de la piscine.

Trump shares AI video of vision for Gaza, featuring giant gold statue and him lounging w/ Netanyahu / Trump partage une vidéo de vision d'IA pour Gaza, mettant en vedette une statue géante en or et lui se prélassant avec Netanyahu. Le président Trump a partagé une vidéo générée par Al dépeignant sa vision de station balnéaire pour l'avenir de Gaza - avec une gigantesque statue dorée du président ainsi que des images de lui se prélassant sur le bord de la piscine avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

Il n’y a pas plus américain que cela, et il n’y a pas plus israélien. Cette expression sans âme, sans art et sans conscience de la masturbation égocentrique lubrifiée par le sang d’enfants morts est l’empire dans ce qu’il a de plus honnête. C’est ce que cette structure de pouvoir qui domine la planète a de mieux à offrir à notre monde.

Toute cette civilisation est malade. Pas seulement les États-Unis et Israël, mais toutes les nations de la planète qui subissent les métastases de leur influence cancéreuse. Ils nous rendent tous plus bêtes, plus malades, plus méchants, plus cruels. Moins créatifs. Moins artistiques. Moins attentionnés. Moins perspicaces. Ils empoisonnent nos esprits et transforment nos cœurs en merde.

J’ai toujours dit que la seule chose que j’aime chez Trump, c’est qu’il donne un visage honnête à l’empire. En termes de politique et d’actions réelles, il n’est pas très différent de n’importe quel autre président républicain, mais il a ce penchant compulsif à constamment arracher le masque en plastique de l’empire et à révéler le visage hargneux et éclaboussé de sang qui se cache en dessous. Voici un exemple parfait de ce dont je parle.

Cette vidéo, à elle seule, en dit plus sur ce qu’est réellement l’empire américain que tous les films que ses agents de relations publiques à Hollywood ont jamais produits. Voici la véritable Amérique. Voici le véritable Israël. Voici le véritable empire.

Et c’est pourquoi nous devons les vaincre.

Caitlin Johnstone