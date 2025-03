[Vidéo] Qatar & PSG. Pouvoir, Scandale et Gros sous (France 2)

Patron du PSG depuis près de 15 ans, Nasser Al-Khelaïfi est l'un des dirigeants sportifs les plus puissants de la planète.

Côté pile, il est celui qui a fait du club parisien une marque mondiale valorisée à plus de 4 milliards d'euros et du Parc des Princes, le rendez-vous incontournable des politiques et des artistes. Côté face, il se comporterait en tyran au service de ses propres intérêts.

Méconnu du grand public, ancien tennisman professionnel devenu au fil du temps homme de confiance de l'émir du Qatar et ami intime de Nicolas Sarkozy, qui est vraiment le président Nasser ?

Des conseillers de l’ombre et d'anciens collaborateurs ont accepté de raconter à Complément d’enquête les méthodes parfois douteuses de celui que beaucoup considèrent comme le nouveau parrain du foot français. Des enregistrements sonores inédits révèlent les intimidations subies par ceux qui osent s’opposer aux intérêts du club.

Pour défendre sa réputation et celle du PSG, celui que l'on surnomme NAK, flirterait parfois avec la ligne rouge, comme le révèlent en exclusivité d'anciens salariés d'une très discrète agence de communication basée en Tunisie.

« Aujourd'hui, il suffit de mentionner le nom de Nasser Al-Khelaïfi pour allumer la mèche, déclencher les rumeurs (…) et faire l’objet d’une enquête ». David Sudgen, l'homme de confiance du "président Nasser" a exceptionnellement entrouvert les portes de son royaume pour dénoncer le "Qatar bashing" dont seraient victimes le club et son patron.

Accusé de conflit d’intérêt dans l'attribution des droits TV du championnat de France, mis en examen en février dernier pour "complicité d'abus de pouvoir" aux côtés de l'industriel Arnaud Lagardère, Nasser Al-Khelaïfi est actuellement au coeur de plusieurs affaires retentissantes.

Diplomatie parallèle, règlements de compte et barbouzeries. Révélations sur les dribbles pas toujours gagnants du très secret président du PSG !