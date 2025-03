Zelensky essaie de se rattraper auprès de Trump (MoA)

Zelensky essaie de faire les choses bien avec Trump

Article originel : Zelenski Tries To Make Nice With Trump

Moon of Alabama, 04.03.25

Suite au match de hurlements du bureau ovale de vendredi, le président Trump a suspendu l’aide militaire à l’Ukraine. Quelques heures plus tard, le (ancien) président de l’Ukraine Vladimir Zelensky a accepté de se soumettre aux souhaits de Trump : Volodymyr Zelenskyy / Wolodimir Green @ZelenskyyUa - 15:37 UTC 4 mars 2025 Je tiens à réitérer l’engagement de l’Ukraine envers la paix. Aucun d’entre nous ne veut une guerre sans fin. L’Ukraine est prête à se présenter à la table des négociations le plus tôt possible pour rapprocher la paix durable. Les Ukrainiens sont ceux qui veulent la paix le plus. Mon équipe et moi sommes prêts à travailler sous la forte direction du président Trump pour obtenir une paix durable.

... Zelensky reconnaît la primauté de Trump dans leur relation.

Zelensky introduit ensuite une 'nouvelle' idée dans les pourparlers sur le 'cessez-le-feu': Nous sommes prêts à travailler rapidement pour mettre fin à la guerre, et les premières étapes pourraient être la libération des prisonniers et la trêve dans le ciel — interdiction de missiles, drones à longue portée, bombes sur l’énergie et autres infrastructures civiles — et la trêve en mer immédiatement, si la Russie fait de même. Ensuite, nous voulons passer très rapidement par toutes les prochaines étapes et travailler avec les États-Unis pour convenir d’un accord final solide.

Il s’agit d’une tentative de retarder les prochaines étapes. C’est aussi une refonte de l’idée de trêve dans le ciel que le président Macron avait introduite dans la discussion au cours du week-end dernier : Dans un entretien avec le journal Le Figaro, il a proposé une trêve de quatre semaines "dans les airs, en mer et sur les infrastructures énergétiques". Il ne couvrirait pas les combats le long de la ligne de front à l’est.

Dans une interview séparée, le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noel Barrot a déclaré : "Une telle trêve sur les infrastructures aériennes, maritimes et énergétiques nous permettrait de déterminer si le président russe Vladimir Poutine agit de bonne foi lorsqu’il s’engage à une trêve. C’est à ce moment-là que les véritables négociations de paix pourraient commencer."

La Grande-Bretagne a cependant immédiatement rejeté la motion.

L’idée de Macron n’était pas du tout nouvelle. Il y a eu plusieurs accords entre la Russie et l’Ukraine pour arrêter les attaques à grande portée contre les infrastructures de l’autre. C’est l’Ukraine qui avait bloqué ou violé (archivé) ces accords à chaque fois.

Comme le Financial Times l’a signalé fin octobre : L’Ukraine et la Russie sont en pourparlers préliminaires pour mettre fin aux frappes sur leurs infrastructures énergétiques respectives, selon des personnes familiarisées avec le sujet. Kiev cherchait à reprendre les négociations médiatisées par le Qatar qui ont frôlé l’accord en août avant d’être mises en échec par l’invasion de Koursk par l’Ukraine, ont déclaré les responsables, dont des hauts fonctionnaires ukrainiens.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré ce mois-ci qu’un accord pour protéger les installations énergétiques pourrait signifier que la Russie est prête à s’engager dans des pourparlers de paix plus larges.

Kiev et Moscou ont déjà accepté qu’il était dans leur intérêt mutuel de mettre fin aux attaques contre le réseau électrique ukrainien et les capacités de raffinage du pétrole russe.

L’Ukraine prévoit néanmoins de maintenir de frapper des cibles, y compris des raffineries de pétrole, pour faire pression sur la Russie dans les pourparlers, selon le haut responsable ukrainien.

Quatre responsables ukrainiens ont déclaré au Financial Times que Kiev et Moscou étaient parvenus à un « accord tacite » l’automne dernier pour ne pas frapper les installations énergétiques des uns et des autres. En conséquence, la Russie de cet hiver s’est abstenue du type d’attaques à grande échelle qu’elle avait menées sur les infrastructures électriques de l’Ukraine en 2022-2023, selon deux responsables ukrainiens et une personne à Washington ayant connaissance de la situation. Cet accord était censé ouvrir la voie à un accord officiel, ont dit des sources. Cependant, Kiev a recommencé les attaques de drones sur les installations pétrolières russes en février et mars de cette année, alors qu’elle cherchait à accroître la pression sur Moscou après son contre-offensive ratée de 2023.

L’Ukraine n’a pas respecté la trêve en vigueur durant l’hiver 2023/24. Elle a fait exploser l’accord d’août 2024 négocié par le Qatar en attaquant la région russe de Koursk. Les négociations d’octobre n’ont rien donné puisque l’Ukraine a insisté pour poursuivre sa campagne (déjà en échec) contre Koursk. Au début de cette année, l’Ukraine a cessé tout transit de gaz de la Russie vers la Slovaquie et l’Autriche. La Russie a riposté en frappant des installations de production de gaz ukrainiennes qu’elle avait laissées intactes auparavant (traduction automatique) : L’Ukraine a perdu 40% de sa production de gaz après les frappes de missiles russes. Cela est rapporté par Reuters en référence aux sources. Pour cette raison, Kiev prévoit d’importer jusqu’à 800 millions de mètres cubes de gaz en provenance de l’Europe en février et mars.

Après une invasion à grande échelle en 2022, la Russie a déjà lancé de nombreuses attaques de missiles et de drones sur le secteur ukrainien de l’électricité, mais ces dernières semaines, elle a intensifié les attaques contre les champs de gaz.

Comme l’Ukraine a déjà rompu plusieurs accords de trêve sur les attaques contre les infrastructures, il est peu probable que la Russie en accepte un autre.