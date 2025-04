Algérie : Un documentaire sur la guerre déprogrammé par France Télé et une droite toujours agressive et revancharde (Blast)

En mars, la déprogrammation inattendue d’un documentaire sur l’utilisation d’armes chimiques pendant la guerre d’Algérie a soulevé de nombreuses polémiques et l’incompréhension des auteurs et de plusieurs historiens. Le refus du ministère de la Défense d’ouvrir toutes ses archives sur ce pan sombre de notre histoire nationale crée encore davantage le trouble. Alors que les estocades entre Paris et Alger reprennent à rythme soutenu, le passé colonial de la France est encore verrouillé par une frange influente de la droite et par les nostalgiques de l’Algérie Française... Lire la suite