Berlin promet des milliards d’euros de plus pour Kiev et déploie des troupes de combat en Lituanie (WSWS)

Berlin promet des milliards d’euros de plus pour Kiev et déploie des troupes de combat en Lituanie Par Johannes Stern WSWS, 03.04.25

Après les élections fédérales et l'approbation des crédits de guerre les plus importants depuis le régime nazi, la classe dirigeante allemande poursuit systématiquement son offensive de guerre. Elle se concentre sur l'expansion militaire à l'est et sur les préparatifs de guerre contre la Russie, une puissance nucléaire.



Mardi, la ministre des affaires étrangères par intérim, Annalena Baerbock (Verts), s'est rendue à Kiev. Elle a assuré au régime ukrainien, truffé d'extrémistes de droite, que le soutien allemand et européen à la guerre de l'OTAN contre la Russie allait être maintenu.

Tout en affirmant mensongèrement que Kiev était « prêt pour un cessez-le-feu sans conditions préalables », elle a déclaré de manière menaçante : « Poutine, quant à lui, temporise et poursuit sa guerre d'agression en violation du droit international. On ne peut pas faire confiance à Poutine dans cette situation. » Dans ces conditions, a-t-elle ajouté, il ne peut y avoir de « levée des sanctions ».

Venant de Baerbock, toute référence au « droit international », à la « démocratie » ou aux « droits de l'homme » est une provocation hypocrite. Elle est l'un des partisans les plus agressifs du génocide israélien contre les Palestiniens et justifie ouvertement les frappes israéliennes contre des cibles civiles qui tuent régulièrement des centaines de civils, dont beaucoup de femmes et d'enfants.

Il y a quelques jours, Baerbock a rendu une nouvelle visite au régime syrien HTC et à son chef Abou Mohammed al-Joulani (de son vrai nom Ahmed Hussein al-Charaa) et lui a promis un soutien supplémentaire de 300 millions d'euros. Elle a remis ce « cadeau d'hospitalité » peu après que les milices d'al-Joulani, proches d'Al-Qaïda, eurent massacré plus d'un millier de membres de la minorité alaouite dans des massacres de type pogrom.

La propagande de Baerbock sur le « droit international » sonne également faux en ce qui concerne la Russie. En fait, ce sont les puissances impérialistes occidentales qui sont les principaux agresseurs en Ukraine et en Europe de l'Est, et non Moscou. En encerclant systématiquement la Russie sur le plan militaire, les puissances de l'OTAN ont délibérément provoqué l'invasion réactionnaire du régime de Poutine le 24 février 2022. Depuis lors, elles n'ont cessé d'intensifier le conflit. Surtout, l'Allemagne et l'UE répondent aux négociations directes entre le président Donald Trump et Poutine par une nouvelle escalade de la guerre.

Dans un message officiel du ministère des Affaires étrangères sur X, Baerbock a annoncé : « Grâce à la réforme du frein à l'endettement, nous pouvons continuer à soutenir l'armée ukrainienne au cours des prochaines années et élargir notre architecture de sécurité européenne. Nous voulons utiliser cela pour atteindre plus de 3 % du PIB pour notre capacité de défense dans les prochaines années. »

En d'autres termes, le plus grand programme de réarmement allemand depuis l'ère nazie sert directement à intensifier la guerre contre la Russie. L'amendement à la Constitution, soutenu par les Verts et le Parti de gauche , exempte toutes les dépenses de défense supérieures à 1 % du PIB des limites strictes imposées par le frein à l'endettement et leur permet d'augmenter sans contrainte. Les 3 % mis de l’avant par Baerbock ne sont donc qu'un début.

Après la réunion à Kiev, le président ukrainien et dictateur de facto Volodymyr Zelensky a exprimé sa gratitude pour le soutien de Baerbock, écrivant que l'Allemagne était « le leader en Europe en termes d'ampleur de l'aide apportée à l'Ukraine, qu'il s'agisse de soutien financier, d'armement ou de renforcement de notre défense aérienne ». Cette aide comprend six systèmes IRIS-T, trois systèmes Patriot et des canons antiaériens Gepard. Il s'est dit « reconnaissant au Bundestag [parlement] d'avoir décidé de fournir à l'Ukraine 3 milliards d'euros supplémentaires ». Cela signifie que « le soutien de l’Allemagne s'élèvera cette année à 7 milliards d'euros ».