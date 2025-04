Bitchute, le Royaume-Uni et la censure moderne en action (Off Guardian)

Bitchute, le Royaume-Uni et la censure moderne en action

Article originel : Bitchute, the UK and modern censorship in action

Par Kit Knightly

Off Guardian, 17.04.25

La semaine dernière, BitChute a annoncé qu’elle n’autoriserait plus les utilisateurs basés au Royaume-Uni à consulter le contenu de son site. L’ouverture de leur déclaration officielle rend la raison très claire [vous pouvez lire tout cela ici]: Après un examen minutieux et une évaluation continue du paysage réglementaire au Royaume-Uni, nous avons le regret de vous informer que BitChute cessera son service de partage vidéo pour les résidents britanniques. L’introduction de la Loi sur la sécurité en ligne du Royaume-Uni de 2023 a entraîné des changements importants dans le cadre réglementaire régissant le contenu en ligne et les interactions avec la communauté. Notamment, la Loi contient des dispositions générales et des mesures correctives onéreuses en ce qui concerne la modération du contenu et l’application de la loi. En particulier, les larges pouvoirs d’application accordés à l’Ofcom, organisme de réglementation des services de communication, ont soulevé des préoccupations quant au caractère ouvert et imprévisible de la conformité réglementaire pour notre plateforme.

La loi britannique sur la sécurité en ligne est entrée officiellement en vigueur le 13 mars et a déjà été utilisée pour cibler la plateforme de médias sociaux Gab à hauteur de 20 millions de dollars. BitChute a toutes les raisons de croire qu’ils pourraient être les prochains. Depuis sa création, l’establishment est un fléau, avec des critiques semi-régulières qui prétendent qu’il s’agit d’un site « où les néo-nazis peuvent voir des atrocités terroristes », qu’il « prospère sur la désinformation et la haine » ou diffuse de la propagande « soutenue par le Kremlin ». Et maintenant BitChute est parti, du moins du Royaume-Uni. Ce que nous voyons ici est le premier exemple du genre de censure indirecte et manipulatrice dont OffG (et beaucoup d’autres) ont été avertis depuis un certain temps. Il n’y avait pas d’ordre, pas de Jack boots, pas de serveurs brisés et de disques durs saisis. Au lieu de cela, la Loi sur la sécurité en ligne ne fait que rendre l’environnement réglementaire si hostile qu’il n’est tout simplement pas rentable de produire ou même d’héberger du contenu anti-establishment.