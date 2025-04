Comment les médias ont minimisé la connexion avec l’Ukraine dans le dernier complot visant à tuer Trump (Consortium News)

Minimiser la connexion avec l’Ukraine dans le dernier complot contre Trump

Article originel : Downplaying Ukraine Connection in Latest Trump Plot

Par Joe Lauria*

Consortium News, 14.04.25

Les premières preuves indiquent que le dernier complot visant à tuer Donald Trump a été dirigé par une ou plusieurs personnes en Ukraine. Mais vous ne le sauriez pas des médias traditionnels, rapporte Joe Lauria.

Nikita Casap. (Waukesha County Sheriff’s Department)

Inclus dans l’affidavit du F.B.I. l'adolescent du Wisconsin âgé de 17 ans inculpé pour avoir assassiné ses parents en février et comploté d’assassiner le président Donald Trump avec des explosifs largués depuis un drone sont les transcriptions de conversations sur Télégram que le suspect a eu avec une ou plusieurs personnes en Ukraine. Dans les trois communications citées par le F.B.I., le suspect, Nikita Casap, utilise le pseudonyme @accelerationist. La première transcription se lit comme suit : « @accelerationist : “Quel pays pensez-vous sera blâmé pour cet assassinat de Trump ?” Inconnu : la Russie sera blâmée pour cela, c’est l’objectif. » Casap demande alors à inconnu comment il devrait envoyer son manifeste de trois pages qui évoque ses raisons d’assassiner Trump et peut-être le vice-président J.D. Vance : créer le chaos nécessaire pour renverser le gouvernement étatsunien et « sauver la race blanche » des politiciens « contrôlés par les Juifs ». Casap demande si son manifeste sera édité et Inconnu lui dit simplement de lui envoyer des photos du document. Le F.B.I. a ensuite décrit la deuxième conversation sur Telegram :

Le numéro de téléphone indiqué dans le document se trouve sur une page Facebook intitulée « DIY soapmaking » et ne contient aucun autre renseignement qu’une adresse courriel. Consortium News a écrit à l’adresse, mais a reçu une réponse « Address Not Found ». Un appel au numéro par le CN indique que le numéro, sans surprise, ne fonctionne plus. Dans la troisième discussion, Casap a reçu des instructions de quelqu’un qui écrivait en cyrillique.

Il peut s’agir de la même personne ou d’une autre en Ukraine ou, vraisemblablement, en Russie, qui écrit en cyrillique. Le F.B.I. rapporte de la troisième main d’un camarade de classe de Casap que Casap lui a dit qu’il était en contact avec quelqu’un en Russie. Le F.B.I. ne précise pas si « inconnu », « POMaH BiKTOBNWY » et « Forest » sont des personnes différentes. Mais qu’il soit un ou trois, ils ordonnent clairement à Casap de changer ses plaques d’immatriculation, de conduire du Wyoming vers l’est jusqu’au Kansas, puis vers le sud jusqu’en Oklahoma et ensuite vers l’ouest jusqu’en Californie. Il n’est pas arrivé si loin cependant. Le 28 février, la police de WaKeeney (Kansas) a arrêté Casap 85 minutes après que la voiture de son beau-père ait été déclarée volée par la police. Dans la voiture se trouvait un . 357 magnum revolver, des bijoux, 14000 $ en espèces et plusieurs appareils électroniques. La police de Waukesha, dans le Wisconsin, avait découvert plus tôt ce jour-là les cadavres de sa mère, Tatiana Casap, 35 ans, et de son beau-père, Donald Mayer, 51 ans, dans la maison familiale. Nikita Casap les avait tués tous les deux à environ deux heures d’intervalle le 11 février, a déterminé la police. Un voisin a vu Casap partir avec le chien de la famille dans le SUV de Mayer le 23 février. Il avait vécu avec les corps en décomposition de ses parents pendant 12 jours. Le F.B.I. affirme que Casap les a tués pour obtenir le financement et l’« autonomie » nécessaires à la réalisation de l’assassinat. Le bureau indique que les « messages en russe » de Télégramme ont eu lieu entre le 14 février, soit trois jours après que la police ait affirmé qu’il avait tué ses parents, et le 24 février, soit quatre jours avant son arrestation. La conversation sur le fait de faire comme si la Russie l’avait fait a eu lieu le 25 janvier, cependant, d'après l’affidavit. Dans ce qui semble être une quatrième conversation en russe avec quelqu’un que le F.B.I. n’identifie pas, Casap reçoit des instructions sur ce qu’il doit faire avec les corps de ses parents.

« a. « Réponds à tous et dis que [tu] es malade. b. « Emmène-les au sous-sol ».

Le F.B.I. a contacté l’employeur de Mayer qui a dit au bureau qu’il n’était pas venu travailler depuis deux semaines, mais avait envoyé plusieurs messages disant qu’il était malade. Casap n’a pas traîné les corps au sous-sol, mais les a laissés là où il les avait tués. Il les a recouverts de couvertures et a été accusé d’« avoir caché un cadavre » ainsi que d’avoir comploté pour tuer le président.

Une intrigue réalisée depuis l’Ukraine On ne peut que conclure de ces premières preuves que Casap a été dirigé depuis l’Ukraine dans un complot pour tuer Trump. Le F.B.I. déclare que Casap avait déjà acheté des drones et des explosifs. Il a reçu des instructions sur la façon d’utiliser les drones pour étendre leur portée et éviter la détection, mais le F.B.I ne dit pas d’où viennent ces directives. Casap a discuté via la chaîne Telegram avec une personne nommée Angel of Death au sujet de l’achat en bitcoin d’un « drone avec mécanisme de largage » pour environ 1 200 $ à 1 500 $. L’affidavit ne dit pas où se trouve l’Ange de la mort.

Nous savons qu’une ou plusieurs personnes en Ukraine ont donné des instructions à Casap pour déplacer les corps de ses parents, envoyer un SMS au lieu de travail de son père, changer les plaques d’immatriculation du SUV de son beau-père, suivre un itinéraire détourné vers la Californie et envoyer son manifeste en Ukraine. Casap leur a également fait part de son intention de s’installer en Ukraine une fois l’assassinat perpétré. Et peut-être le plus important, quelqu’un en Ukraine lui a dit que l’objectif de l’opération était de faire croire que la Russie avait assassiné Trump. À ce stade, rien n’indique si cette personne ou ces personnes se trouvent en Ukraine. Le F.B.I. dit que Casap était impliqué dans un groupe satanique. (Il a également loué Hitler dans son manifeste.) Le bureau fournit des transcriptions de conversations avec des satanistes aux vues similaires, mais aucun d’entre eux ne serait en Ukraine. Eureka, en Californie, semblait être sa destination finale quelque temps en mars. Il n’y a aucune indication qu’il serait en possession du drone ou des drones et des explosifs. Trump n’a pas visité Eureka, le théâtre de plusieurs manifestations anti-Trump récentes, au mois de mars ou jusqu’à présent en avril.

Connexions antérieures avec l’Ukraine C’est la deuxième fois qu’un lien avec l’Ukraine se fait jour dans le cadre d’un complot visant à assassiner Trump. Ryan Routh a été arrêté pour avoir tenté de tuer Trump sur son terrain de golf à West Palm Beach, en Floride, le 15 septembre 2024. Routh a déclaré au New York Times et à Newsweek qu’il s’était rendu en Ukraine en 2022 pour se battre, mais qu’il avait été rejeté parce qu’il n’avait pas d’expérience militaire et qu’il était dans la cinquantaine. Il s’est donc tourné vers le recrutement de combattants étrangers pour l’Ukraine, mais a apparemment échoué là aussi. Rien n’indique que Routh ait maintenu des liens avec les autorités ukrainiennes. Il y a une semaine, le 8 avril, les procureurs fédéraux ont déclaré dans un dépôt au tribunal qu’en août 2024, Routh avait essayé d’acheter une arme antiaérienne à un marchand d’armes ukrainien que les procureurs avaient inculpé pour surveillance de l’aéroport international de Palm Beach, où le candidat Trump est entré et sorti. Le dossier dit : « La tentative d’achat d’un dispositif destructeur pour faire exploser l’avion du président Trump relève carrément de l’attentat contre sa vie, et les déclarations de Routh au sujet de l’objet de l’achat font ressortir son intention. »

Il aurait écrit au marchand d’armes : « Envoyez-moi un RPG [grenade propulsée par fusée] ou un stinger [missile anti-aérien] et je verrai ce que nous pouvons faire ... [Trump] n’est pas bon pour l’Ukraine. »



Réduction de la diffusion dans les médias Compte tenu de l’étendue des preuves divulguées dans l’affidavit du FBI au sujet de la participation d’une ou plusieurs personnes en Ukraine à un complot visant à assassiner un président des États-Unis, il devrait être très étonnant que les principaux médias étatsuniens et étrangers aient minimisé ou complètement ignoré le lien avec l’Ukraine dans cette histoire. Dans le quatrième paragraphe du compte-rendu du Washington Post, nous lisons que le FBI « a trouvé des messages en russe et des communications sur TikTok et Telegram », sans mentionner l’Ukraine, ce qui donne l’impression que les messages proviennent de Russie. Le onzième paragraphe se lit comme suit : « Un examen des communications de Casap a également révélé qu’il avait l’intention de quitter les États-Unis pour l’Ukraine après avoir exécuté son complot ». Cependant, il n'y a aucune mention de lui discutant de cela avec quelqu’un en Ukraine.

Après réflexion, le compte-rendu de CNN laisse à l'avant-dernier paragraphe cette mention sans contexte ni explication : « Selon la plainte du comté de Waukesha, les détectives ont trouvé des messages indiquant que Casap prévoyait de quitter les États-Unis pour l’Ukraine. Sur Telegram, il a demandé : « Alors, quand je serai en Ukraine, je pourrai vivre une vie normale? Même si on découvre que c’est moi qui l’ai fait ? » La BBC a rapporté sans preuve que Casap était en contact avec des gens en Russie au sujet du meurtre de ses parents, qu’il avait l’intention d’aller en Ukraine et qu’il était simplement « en contact » avec d’autres parties au sujet du meurtre de Trump. Elle a indiqué ce qui suit : « Les documents du tribunal indiquent que le suspect parlait avec des gens en Russie au sujet de plans pour tuer ses parents. Les autorités ont indiqué que l’adolescent avait payé pour un drone et des explosifs à utiliser dans une attaque – et qu’il prévoyait de s’enfuir en Ukraine. ‘Il était en contact avec d’autres parties au sujet de son plan pour tuer le président et renverser le gouvernement des États-Unis », ont écrit les enquêteurs.