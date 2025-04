Contentieux du Sahara occidental et arrestation de Boualem Sansal. Paris-Alger, les calculs de la surenchère (Le Monde diplomatique)

Contentieux du Sahara occidental et arrestation de Boualem Sansal. Paris-Alger, les calculs de la surenchère

Par Lakhdar Benchiba

Le Monde diplomatique, avril 2025



Dans un contexte international très tendu, les querelles franco-algériennes pourraient donner un certain sentiment de décalage... Mais il ne faut jamais négliger la capacité du régime d’Alger de se nourrir d’un discours antifrançais pour se légitimer, ainsi que la disposition de la droite et de l’extrême droite françaises à flatter un électorat sensible aux diatribes contre l’Algérie...Lire la suite