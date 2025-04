Des députés britanniques appellent à une identité numérique pour « lutter contre l’immigration illégale » (Off Guardian)

Des députés britanniques appellent à une identité numérique pour « lutter contre l’immigration illégale » Article originel : UK MPs call for digital identity to “tackle illegal immigration” Par Kit Knightly Off Guardian, 08.04.25

Il s’avère que la solution à l’immigration illégale est d’instituer un système national d’identité numérique, délivré à chaque bébé à la naissance et contenant toutes vos informations sociales, éducatives, financières, médicales et professionnelles.

L’identité numérique est le couteau suisse de la politique. Elle a une attache pour tout, même les drôles que vous n’utilisez jamais.

C’est pourquoi pratiquement tous les gouvernements de presque toutes les nations de la Terre sont désireux d’en créer une, pour rendre la vie plus facile et plus sûre pour nous tous.

Et pour aucune autre raison.

Ce n’est pas nouveau. Ils le disent depuis des années, mais de façon plus forte et plus fière, et cela mérite d’être souligné.