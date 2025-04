Des manifestants anti-génocide réduits au silence lors du rassemblement « Combattre l’oligarchie » de Bernie Sanders (WSWS)

Une manifestante anti-génocide est arrêtée lors d'un rassemblement de Bernie Sanders à Nampa, Idaho.

Depuis près de deux mois, des dizaines de milliers de personnes à travers les États-Unis participent à des rassemblements organisés sous la bannière « Combattre l'oligarchie » et dont les têtes d'affiche sont Bernie Sanders et Alexandria Ocasio-Cortez, membre des Socialistes démocrates d'Amérique (DSA) et représentante de New York. Les rassemblements ont attiré de grosses foules non seulement dans les grandes villes, mais aussi dans des zones qui soutiennent traditionnellement les candidats républicains. Après que 36 000 personnes – la plus grande foule de la carrière de Sanders – se sont rassemblées à Los Angeles le 12 avril, la nuit suivante, 20 000 autres personnes se sont réunies à Salt Lake City, dans l'Utah. Le 14 avril, à Nampa, dans l'Idaho, 12 500 personnes ont rempli l'arène du Ford Idaho Center. Quelque 9000 personnes se sont rendues à Missoula, dans le Montana, mercredi soir.

Le 5 avril, des millions de personnes ont participé à des manifestations de masse contre l'administration Trump dans plus de 1500 villes à travers les États-Unis. La participation importante à ces rassemblements et manifestations exprime l'opposition large et profonde au sein de la population au programme fasciste de Trump. Des millions de personnes sont indignées par le génocide et les guerres incessantes, les attaques contre les droits démocratiques, le niveau de vie, les immigrés et les étudiants, et les efforts de l'administration Trump visant à ériger une dictature fasciste. La taille et l'ampleur de ces rassemblements mettent à mal le mensonge de Trump, repris par les médias, selon lequel il dispose d'un « mandat » et que son piétinement de la Constitution et de la Déclaration des droits bénéficie d'un large soutien. Les traditions, idées et principes démocratiques qui ont animé et guidé les révolutions de 1776 et de 1861-1865 n'ont pas été oubliés et ne seront pas abandonnés sans lutte par la classe ouvrière. Cependant, il est nécessaire de faire le point sur les tendances politiques qui prétendent « combattre l'oligarchie ». Quel rôle jouent Sanders, sa protégée Ocasio-Cortez et le Parti démocrate dans cette lutte ? Un épisode survenu à Nampa, dans l'Idaho, permet de répondre à cette question. Deux manifestantes anti-génocide ont été éjectées de l'événement par la police pour avoir déployé une banderole représentant le drapeau palestinien avec la phrase « Libérez la Palestine. » Alors que les manifestantes étaient emmenées par la police, des milliers de personnes présentes dans l'arène se sont mises à scander « Free Palestine », étouffant les tentatives de Sanders de calmer leur colère. Alors qu'Israël extermine et affame toute la population de Gaza, Sanders a déclaré lors du rassemblement qu'Israël « a le droit de se défendre ».

Ce n'est pas vrai. Les Nations unies et la Cour internationale de justice ont statué à plusieurs reprises que l'occupation israélienne de Gaza et de la Cisjordanie, dont Israël s'est emparé lors de la guerre des Six Jours en 1967, est illégale. Israël n'a pas le droit de « se défendre » contre une population qu'il occupe et emprisonne illégalement. Alors que Sanders prononçait ces mots, deux participantes au rassemblement ont déroulé une bannière du drapeau palestinien sur le drapeau américain géant placé derrière la scène.

À la vue de cette bannière, l'auditorium bondé a poussé un rugissement d'approbation, beaucoup se levant et applaudissant à tout rompre. La campagne de Sanders a rapidement ordonné que la bannière soit retirée. La police locale a arraché la banderole et arrêté celles qui l'avaient déployée. Sanders n'a pas dit aux policiers de laisser les manifestantes anti-génocide tranquilles, ne faisant rien pour les protéger alors que la foule continuait à protester contre l'agression policière. Au milieu des huées et des chants de la foule, Sanders a levé les mains et a dit : « Chut ! » Cela a eu l'effet inverse : des milliers de personnes ont commencé à scander « Free Palestine ! Free Palestine ! Free Palestine ! » et beaucoup ont levé le poing en signe de solidarité.

Bernie Sanders regarde la police arrêter les manifestants anti-génocide et confisquer leur drapeau. [Photo: Bernie Sanders]

Cet épisode met en lumière deux faits politiques d'une importance capitale. Le premier est le rôle de Sanders et d'Ocasio-Cortez. La réponse de Sanders à la censure et à l'arrestation des manifestants anti-génocide révèle un politicien qui ne s'oppose pas véritablement à l'« oligarchie », au génocide ou au Parti démocrate. Lui et Ocasio-Cortez, ainsi que d'autres éléments dits « progressistes », jouent un rôle vital dans la politique américaine. Leur travail consiste à étouffer le sentiment anticapitaliste et antiguerre grandissant et à le canaliser derrière le Parti démocrate. Ocasio-Cortez a déclaré l'année dernière que la vice-présidente Kamala Harris travaillait « sans relâche » pour un cessez-le-feu à Gaza, dans le cadre d'un effort visant à convaincre les jeunes électeurs de soutenir le parti qui a rendu le génocide possible, tandis que Sanders affirme que la lutte contre « l'oligarchie » et la guerre peut être menée en votant pour les démocrates.