Des millions de personnes manifestent contre Trump et Musk lors de manifestations nationales (Common Dreams)

Des millions de personnes manifestent contre Trump-Musk lors de manifestations nationales Article originel : Millions March Against Trump-Musk in Nationwide 'Hands Off' Protests Common Dreams, 05.04.25

Les manifestants se rassemblent sur le Boston Common, en hurlant et en scandant des slogans, pendant la campagne de manifestation nationale "Hands Off!" contre le président étatsunien Donald Trump et son conseiller, le PDG de Tesla Elon Musk, à Boston, dans le Massachusetts, le 5 avril 2025. (Photo par Joseph Prezioso / AFP via Getty Images)

Ils démantèlent notre pays. Ils pillent notre gouvernement. Et ils pensent que nous allons simplement regarder."



Dans les collectivités à travers les États-Unis et aussi à l’étranger, "Hands Off" coordonné Les manifestations ont lieu samedi dans le plus grand reproche public jamais fait au président Donald Trump et le haut homme de main Elon Musk l’assaut sur le fonctionnement du gouvernement fédéral et leur programme de sabotage économique qui sacrifie les besoins des familles de travail à l’autoritarisme et la cupidité de l'extrême-droite oligarque.

Indivisible, l’un des principaux groupes organisateurs des manifestations de ce jour, a déclaré que des millions de personnes ont participé à plus de 1300 rassemblements individuels pour exiger "la fin de la prise du pouvoir autoritaire par Trump" et condamner tous ceux qui l’aident et le soutiennent.

"Nous attendions des centaines de milliers. Mais à pratiquement tous les événements, la foule éclipsait nos estimations", a déclaré le groupe dans un communiqué samedi soir... Lire la suite