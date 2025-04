Dites au revoir aux procès devant un jury et bonjour à l’identification numérique : 10 « recommandations » de la Commission pour la justice et contre le crime (Off Guardian)

Au revoir les procès devant un jury, bonjour l’identification numérique : 10 « recommandations » de la Commission du crime et de la justice

Kit Knightly

Article originel : Goodbye Jury Trials, Hello Digital ID: 10 “recommendations” from the Crime and Justice Commission

Par Kit Knightly

Off Guardian, 15.04.25

La Commission du crime et de la justice a été créée l’an dernier, avec pour mission... examiner l’avenir des services de police et du système de justice pénale, à la lumière de la crise du crime au couteau, d’une épidémie de vol à l’étalage, de la menace croissante de la cybercriminalité, des préoccupations au sujet de la culture policière, des arriérés judiciaires, des problèmes liés à l’aide juridique et des prisons débordantes.

Et aujourd’hui est ce glorieux jour d’or longtemps promis où ils révèlent leurs découvertes. La fumée blanche est montée et nous pouvons voir le résultat de leurs longues heures de labeur.

Comment allons-nous tout réparer ? Jetons un coup d’oeil à la liste complète, avec quelques annotations utiles : 1. Mettre en place un système d’identification numérique universel pour lutter contre la fraude, l’immigration illégale et le vol d’identité; ID numérique pour tout le monde ! ccela va résoudre tous les problèmes ! Nous avons parlé de cela, cela sera toujours rémanent.

2. Cibler les délinquants persistants et les lieux de crime en utilisant des données pour réprimer le vol à l’étalage, le vol qualifié et les comportements antisociaux; Il s’agit de surveillance. « Données » signifie vos données privées qu’ils obtiendront des entreprises de médias sociaux.

3. Déployer la reconnaissance faciale en direct et d’autres outils d’intelligence artificielle pour accroître l’efficience et l’efficacité de la police; Encore une fois, la reconnaissance faciale allait toujours être présentée. Je ne suis pas sûr de ce que « autres outils d’intelligence artificielle » signifie, mais le flou est probablement le point. « L’efficacité » est le mot qui fait le gros du travail dans cette phrase, destinée à capter la foule pro-MAGA, pro-Musk UK.

4. Créer un permis d’exercice pour la police, avec renouvellement tous les cinq ans afin d’améliorer la culture et de renforcer le professionnalisme; C’est simplement jeter quelque chose pour « l’autre côté ». Jusqu’à présent, tout est simplement plus de pouvoirs pour la police et les tribunaux, ce qui ajoute un cadre de responsabilité faux dans le mélange pour que cela ait l’air équitable.

5. Établir des centres de soins pour les victimes, appuyés par un dossier numérique unifié, afin de créer une source transparente d’information et de conseils; Même chose que ci-dessus, avec un assaisonnement supplémentaire pour le discours de vente d’identité numérique.

6. Introduire un nouveau tribunal intermédiaire avec un juge et deux magistrats pour accélérer la justice et réduire les délais judiciaires; Il s’agit de remplacer le procès par un jury, et c’est tout. C’est quelque chose qu’ils veulent faire depuis des années et qu’ils n’arrêtent pas de trouver des excuses pour essayer.

7. Adopter une approche de « bon sens » en matière de détermination de la peine, avec plus de transparence sur les peines d’emprisonnement, les mesures incitatives pour la réadaptation et le recours accru à la détention à domicile; Je ne sais pas ce que cela signifie en termes réels, mais toute utilisation du « bon sens » dans ce genre de document devrait toujours soulever un sourcil. Tout comme l’idée d'« utilisation accrue de la détention à domicile ».

8. Donner plus d’autonomie et de responsabilisation aux gouverneurs des prisons, en mettant davantage l’accent sur la réadaptation, et créer un collège des agents pénitentiaires et des agents de probation; Aucune idée de ce que cela signifie encore. Il pourrait s’agir de programmes de travail plus basés sur les prisons (du style prisons privées aux États-Unis), ...

9. Restreindre les médias sociaux pour les moins de 16 ans afin de protéger les enfants contre les criminels et le contenu extrêmement violent ou sexuel; Encore une fois, très prévisible. Et encore une fois, très malhonnête. Comme nous l’avons dit mille fois, « restreindre les médias sociaux aux moins de 16 ans » signifie en termes pratiques que tout le monde sur les médias sociaux doit faire vérifier son âge. Au revoir l’anonymat en ligne.

Ce qui est surprenant, c’est que, malgré le fait que ce rapport soit censé avoir été écrit depuis un an ou plus, il s’inscrit exactement dans la discussion politique actuelle autour de l’adolescence. Je suppose que cela signifie l’une des trois choses suivantes : – Le rapport a été réécrit à la dernière minute pour aborder des sujets d’actualité.

– Tout a été orchestré à l’avance pour vendre un programme.

– C’est une coïncidence. ... et nous ne saurons jamais laquelle de ces réponses est al bonne

. 10. Relever l’âge minimum de la responsabilité pénale à 14 ans pour tenir compte des nouveaux développements en neurosciences. Et nous terminons sur une note plate, parce que je ne suis pas sûr de ce que les implications plus larges de ceci seraient encore. Il pourrait s’agir d’un rembourrage plus doux pour adoucir la tyrannie, ou de quelque chose de plus sombre. Je suppose que nous le découvrirons. *