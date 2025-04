Pour la première fois de son histoire, l’armée israélienne se trouve confrontée à un nombre grandissant de défections de réservistes et de lettres remettant en cause la stratégie militaire du gouvernement. Elle inquiète en plus haut lieu même si l’indignation dans les rangs militaires vise en grande partie l’absence de solutions pour la libération des derniers otages, omettant la souffrance des Palestiniens... Lire la suite