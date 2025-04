Fichage ethnique : plainte contre Frontières (Blast)

L'association antiraciste La Maison des Potes a porté plainte contre le média d'extrême droite Frontières pour constitution d'un fichier ethnique, ce qui est interdit.

Le 12 mars dernier, une vidéo de Frontières affirmait avoir récupéré la liste nominative des 1909 détenus de la prison de Fresnes (Val de Marne), montrée à l'écran avec les noms masqués, et avait comptabilisé les patronymes présentés comme « de tradition musulmane » ou « d’origine extra-européenne » - le but étant évidemment de dénoncer une surreprésentation des étrangers non européens. Selon le média, la liste lui a été fournie par l'influenceur Damien Rieu, ex-porte-parole du groupuscule d’extrême droite Génération identitaire et colistier de Marion Maréchal aux dernières élections européennes.

« Une source interne à l'administration pénitentiaire leur a donc fourni ce document, et ils se sont livrés à un tri ethnique à des fins de propagande », selon Samuel Thomas, président de La Maison des potes.

Selon nos informations, une enquête interne à l'administration pénitentiaire a été lancée pour identifier l'origine de la fuite. Contacté, le ministère de la Justice n'a ni confirmé ni démenti.