[Vidéo] Figure « antivax », le docteur Grégory Pamart interdit d’exercer la médecine pour un an, dont six mois ferme (La Voix du Nord)

Le médecin généraliste Grégory Pamart, installé à Jenlain et devenu une figure de la mouvance antivax, a été sanctionné par le Conseil national de l’ordre des médecins à six mois d’interdiction d’exercice... Lire la suite

Condamné par l'Ordre pour une lettre d'information et des soins - Epilogue - Dr Grégory Pamart Suite et fin (pour le moment) de mes (mes)aventures avec le conseil de l'Ordre. Condamnation, liberté, punition et brèves réflexions.