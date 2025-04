Génocide de Gaza. Le Royaume-Uni est légalement obligé de cesser d’armer Israël (Electronic Intifada)

Le Royaume-Uni est légalement obligé de cesser d’armer Israël

Par Ayesha Khan*

The Electronic Intifada, 03.04.25

Le premier ministre britannique Keir Starmer au téléphone avec son homologue israélien Benjamin Netanyahu. Simon Dawson Avalon

Lors d’un débat parlementaire en novembre de l’année dernière, le législateur indépendant Ayoub Khan a rappelé au premier ministre britannique Keir Starmer que le génocide était défini par l’article 2 de la Convention des Nations Unies sur le génocide et lui a demandé quelle était sa définition du génocide. Starmer a répondu qu’il était « bien au courant de la définition du génocide, et c’est pourquoi je n’ai jamais décrit cela ou fait référence à cela comme un génocide ». En décembre 2023, l’Afrique du Sud a déposé une plainte contre Israël devant la Cour internationale de justice (CIJ), accusant Israël de commettre un génocide à Gaza, tel que défini par l’article 2 de la Convention sur le génocide. L’article 2 énumère les actes qui constituent un génocide, y compris la destruction intentionnelle d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux, par des actes tels que le meurtre, l’infliction de dommages et la création de conditions destructrices. Le 26 janvier 2024, la CIJ a conclu dans une conclusion préliminaire que les actions d’Israël à Gaza constituaient un génocide « plausible » et a accepté d’entendre l’Afrique du Sud. La Grande-Bretagne est signataire de la CIJ et a fait une déclaration acceptant sa juridiction obligatoire.

Malgré la conclusion préliminaire de la CIJ – et, plus encore, un récent rapport des Nations unies confirmant que les actions d’Israël à Gaza sont « conformes aux caractéristiques du génocide » – Starmer a continué de refuser de qualifier les actions d’Israël à Gaza de génocide. Ce refus de reconnaître les conclusions de la CIJ et de l’ONU souligne la réticence continue de Starmer à faire face à l’ampleur des atrocités commises. De même, l’an dernier, le ministre britannique des Affaires étrangères, David Lammy, a également affirmé au Parlement qu’il n’y avait pas de génocide à Gaza – parce que trop peu de gens étaient morts, a-t-il soutenu. Dans sa réponse à la demande du législateur conservateur Nick Timothy que le ministre des Affaires étrangères « profite de l’occasion pour dire qu’il n’y a pas de génocide au Moyen-Orient », M. Lammy a déclaré ceci : « Je suis d’accord avec l’honorable monsieur pour dire que ces termes ont été largement utilisés lorsque des millions de personnes ont perdu la vie dans des crises comme celle du Rwanda et de l’Holocauste de la Seconde Guerre mondiale. La façon dont les gens utilisent maintenant ces termes sape leur gravité. »

Déni de génocide Cependant, les deux hommes ont utilisé le mot génocide pour d’autres régions du monde, impliquant beaucoup moins de morts qu’à Gaza. Prétendre que le génocide ne se produit pas à Gaza sert en fin de compte les intérêts d’Israël. Un tel déni détourne l’attention internationale et protège Israël des conséquences juridiques sur la scène mondiale, protégeant ses intérêts militaires et politiques. Toutefois, l’approche de Starmer et Lammy ne modifie pas fondamentalement les engagements du Royaume-Uni en vertu du droit interne. Par exemple, nier le génocide d’Israël n’a aucune incidence sur les critères de licence stratégique à l’exportation du Royaume-Uni, qui régissent les exportations militaires. Ces critères ne requièrent pas une détermination du génocide pour restreindre les ventes d’armes, mais se concentrent plutôt sur les violations du droit international humanitaire – un seuil beaucoup plus bas. De même, les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité sont punissables en vertu du droit interne du Royaume-Uni, que le génocide soit ou non officiellement reconnu. Au contraire, le déni du génocide sape les intérêts du Royaume-Uni et entache sa réputation internationale. En refusant de reconnaître des déterminations crédibles du génocide, Starmer risque d’affaiblir la crédibilité du Royaume-Uni et de diminuer la confiance dans son engagement à respecter les traités et obligations internationaux. Il n’est pas surprenant que les deux hommes aient tenté de nier le génocide des Palestiniens par Israël. Starmer et Lammy étaient tous deux inscrits comme partisans parlementaires des Amis du travail d’Israël dans sa dernière liste publique (avant que le groupe ne la supprime de son site web peu avant les dernières élections).

Lobby israélien Starmer et Lammy ont également reçu d’importants fonds de la part de lobbyistes pro-israéliens. Starmer dit qu’il soutient le sionisme « sans qualification », ce qui signifie apparemment qu’aucun crime de guerre commis par les sionistes ne lui fera hésiter à le soutenir. Mais bien que ces législateurs des Amis du Travail d’Israël essaient tous deux de redéfinir le terme génocide au seul bénéfice d’Israël, leurs opinions personnelles sont sans importance. Le gouvernement du Royaume-Uni a constamment confirmé que sa position de longue date sur la reconnaissance du génocide est qu’il appartient aux tribunaux de déterminer et non au gouvernement. En reconnaissant le génocide des yézidis par l’État islamique en Irak, par exemple, le gouvernement a confirmé qu’il « a toujours été d’avis que les décisions relatives au génocide devraient être prises par des tribunaux compétents plutôt que par des gouvernements ou des organes non judiciaires [comme le parlement]. » Dans le cas du tribunal ouïghour britannique, Dominic Raab (alors vice-premier ministre) a confirmé que « les tribunaux compétents » comprennent la CIJ : « C’est la politique de longue date du gouvernement que toute détermination d’un génocide ne devrait être faite que par des tribunaux compétents, plutôt que par des gouvernements ou des organismes non judiciaires. Les tribunaux compétents comprennent les cours internationales, comme la Cour pénale internationale et la Cour internationale de justice, ainsi que les cours pénales nationales qui respectent les normes internationales relatives à l’application régulière de la loi. » Par conséquent, peu importe les opinions personnelles de Lammy ou Starmer sur le génocide à Gaza ou leur déni. La position du Royaume-Uni a toujours été que la détermination d’un génocide est une question qui relève des tribunaux, et non du débat politique.

Génocide plausible La Cour internationale de justice a déjà établi qu’il existe un cas plausible de génocide à Gaza. Le premier ministre et le ministre des Affaires étrangères ont un devoir envers le Royaume-Uni d’accepter les conclusions de la CIJ et de reconnaître publiquement le génocide plausible commis par Israël à Gaza. La reconnaissance formelle de la décision de la CIJ d’un génocide plausible aurait des conséquences graves et immédiates pour les relations du Royaume-Uni avec Israël. Dans un premier temps, cela signifierait que pour déterminer s’il faut accorder des licences d’exportation d’armes à Israël, la décision de la CIJ répond en grande partie à l’exigence du « risque clair » des critères d’exportation. Ceci est établi dans le deuxième critère des critères d’exportation qui n’exige pas une constatation de génocide pour mettre fin aux ventes d’armes : « Après avoir évalué l’attitude du pays bénéficiaire à l’égard des principes pertinents établis par les instruments du droit international humanitaire, le gouvernement ... ne pas accorder de licence s’il détermine qu’il y a un risque évident que les articles puissent être utilisés pour commettre ou faciliter une violation grave du droit international humanitaire ». Cela signifierait que toutes les licences d’exportation devraient être suspendues immédiatement et que, en vertu du droit interne, le Royaume-Uni ne serait plus en mesure de fournir un soutien à Israël dans sa commission de crimes de guerre et de génocide. Les articles 52 à 55 de la Loi de 2001 sur la Cour pénale internationale érigent en infraction le fait d’aider ou d’encourager à commettre un génocide, des crimes de guerre ou des crimes contre l’humanité. Cela inclut bien sûr les vols de reconnaissance au-dessus de Gaza ou l’offre d’une assistance militaire.