Guerre commerciale mondiale de Trump. Le Dow Jones a chuté de près de 4% et le Nasdaq de 6%

La plus forte baisse du Dow Jones depuis 2020

BFM TV, 03.04.25

Le Dow Jones a clôturé en perte de 3,98%, l'indice Nasdaq a chuté de 5,97%, au plus bas depuis mars 2020, et l'indice élargi S&P 500 a reculé de 4,84%, sa plus forte baisse en clôture depuis ...Lire la suite