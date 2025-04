Il est plus facile pour les Etatsuniens de pleurer la mort de la liberté d’expression que la mort de 60000 Palestiniens (Mondoweiss)

Il est plus facile pour les Etatsuniens de pleurer la mort de la liberté d’expression que la mort de 60000 Palestiniens

Article originel : Americans find it easier to mourn the death of free speech than the death of 60,000 Palestinians

Mondoweiss, 21.04.25





Les Etatsuniens ont toujours été ignorants des réalités mortelles de leur empire. Maintenant que le génocide est diffusé en direct sur leurs téléphones, ils n’ont aucune excuse. Pourtant, beaucoup préfèrent pleurer la mort de leurs idéaux plutôt que ceux qui sont tués en leur nom... Lire la suite