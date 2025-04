Israël annonce que l''armée israélienne va prendre des territoires à Gaza selon l'AFP

Israël annonce morceler Gaza pour forcer le Hamas à rendre les otages

AFP, 02.04.25

"Nous morcelons la bande de Gaza et nous augmentons la pression pas à pas, afin qu'ils nous rendent nos otages", a déclaré M. Netanyahu dans une vidéo diffusée par son bureau. "L'armée prend des territoires, frappe les terroristes et détruit les infrastructures", a-t-il ajouté, annonçant la création d'un nouvel axe sous contrôle israélien de façon à séparer les villes de Khan Younès et de Rafah (sud)... Lire la suite