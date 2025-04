Joseph Bologne. Compositeur ayant influencé Mozart et Beethoven dont l'oeuvre connu un certain déclin lors du rétablissement de l'esclavage par Napoléon en 1804 (Vidéos)

Bologne: Symphony in G Major, op. 11, no. 1: I. Allegro | Tafelmusik

- « Un homme d'exception - Radio Classique Par David Abiker Radio Classique, 07.06.2023 ... Mozart était contrarié par le succès du Chevalier de Saint-George. En dépit de l’opéra royal, Joseph aura la direction du théâtre de la marquise de Montesson, épouse du duc d’Orléans. La branche cadette des Bourbons adopte le chevalier. Mieux, Louis-Philippe de Chartres le fait initier en franc-maçonnerie, comme Mozart. Nous sommes en 1778 : Saint George est le premier franc-maçon français à la peau noire. Cette année là, un autre musicien célèbre est de passage à Paris. Si Saint-George a du succès et gagne suffisamment d’argent, Mozart , lui, apprécie peu son séjour français. Pire, il refuse absolument d’aller au Concert des amateurs. Et ce malgré les conseils de Léopold, son père. Mozart est semble-t-il jaloux du Chevalier de Saint-George a qui tout réussi. En témoigne sa Sonate pour Piano n°8 composée à l’occasion de son séjour à Paris et loin d’être la plus gaie que Wolfgang ait composée.... Lire la suite

- Saint-George, le musicien que Mozart enviait Par Alain Guédé Africultures, 31.08.2005 ..Dédicataire d’œuvres de Gossec, Lolli et Viotti, le » chevalier » de Saint George se lance, à son tour, dans la composition de concertos et de quatuors. Au prix d’un travail acharné, il hisse les Amateurs au rang des meilleurs. En 1775, c’est la consécration : l’Almanach musical qualifie sa formation de » meilleur orchestre pour les symphonies qu’il y ait à Paris et peut-être dans l’Europe « . Ses succès ne font pas que des heureux. Fin 1778, Mozart connaît d’énormes difficultés lors son deuxième voyage à Paris. Le public le boude, seul un modeste poste d’organiste de la chapelle royale lui est proposé et, offense suprême, le directeur du Concert spirituel perd une de ses partitions. Mal payé pour ses prestations, il gagne tout juste de quoi prodiguer quelques soins à sa mère qui mourra durant ce séjour parisien. Pendant ce temps, un musicien rayonne. C’est Saint-George. Or, malgré les injonctions de son père, Wolfgang va refuser d’aller jouer au Concert des Amateurs que dirige Saint-George. À croire qu’il est jaloux des succès du musicien à la peau noire...

Chevalier de Saint-Georges : L’homme qui s’est mis sous la peau de Mozart

Article originel : Chevalier de Saint-Georges: The man who got under Mozart's skin

The Independent, 7.02.2026

Le chevalier de Saint-Georges, « le Black Mozart » et l’ennemi juré du compositeur, ont inspiré le personnage le plus méchant de la Flûte enchantée



Les histoires d’opéra nécessitent généralement une suspension de la méfiance. Mais même ainsi, Die Zauberflöte (La flûte enchantée) de Mozart présente plus que sa juste part de problèmes, malgré la beauté de sa musique. L’un des problèmes les plus désagréables est un personnage méchant nommé Monostatos – qui est noir.

D’abord il est le serviteur sage de Sarastro, et ennemi de notre héros Tamino, qui cherche à sauver la méchante fille de la reine de la nuit, Pamina; puis il tente de violer Pamina; enfin il jure allégeance à la reine, qui lui promet Pamina comme récompense. La plupart des productions d’aujourd’hui (y compris la mise en scène de l’English National Opera par Simon McBurney, reprise en février) contournent discrètement la couleur stipulée pour Monostatos. Mais pourquoi Wolfgang Amadeus Mozart et son librettiste, Emanuel Schikaneder, ont-ils créé ce personnage noir ?

Bien que la rencontre avec d’autres personnes de couleur n’ait pas été un événement quotidien à Vienne au XVIIIe siècle, Mozart avait rencontré un individu afro-caribéen des années auparavant, dans un contexte qui rend la motivation derrière Monostatos particulièrement intrigante.



En 1778, à l’âge de 22 ans, Mozart se rend à Paris avec sa mère, Maria Anna, pour tenter d’y établir une carrière. Son séjour de six mois fut à la fois un désastre et une tragédie. La vie musicale française tournait autour de la cour royale. Louis XVI avait pris le trône en 1774 et la musique faisait partie des principaux plaisirs de la reine Marie-Antoinette. Mozart l’avait rencontrée en 1762, alors qu’il était un enfant prodige de six ans qui se produisait pour la cour au palais de Schönbrunn à Vienne et qu’elle était la princesse Maria Antonia, fille de l’impératrice des Habsbourg Marie-Thérèse et du saint empereur romain François Ier. Mozart, La petite princesse de sept ans l’a aidé à se relever. Il l’embrassa en disant qu’il aimerait l’épouser.

Entrer dans la société française comme musicien adulte était une autre affaire. Mozart détestait Paris. Il trouvait les Français « terriblement arrogants », était « consterné par leur immoralité générale » et sentait que « ils ne comprennent rien à la musique ».

Un musicien faisait partie des plus proches acolytes de Marie-Antoinette comme professeur de musique. De onze ans plus âgé que Mozart, il était une célébrité locale à la fois comme musicien – violoniste et compositeur – et comme épéiste. Il s’appelait Joseph Bologne, chevalier de Saint-Georges (1745-1799), et il était « mulâtre », le fils illégitime d’un propriétaire de plantation guadeloupéenne et d’une jeune esclave africaine. Son père, George Bologne de Saint-Georges, avait amené le garçon à Paris et s’assurait qu’il recevrait la meilleure éducation. Le chevalier de Saint-Georges est souvent qualifié de « Mozart noir » (comme dans le documentaire de Chi-chi Nwanoku sur Radio 4, In Search of the Black Mozart) et le président étatsunien John Adams l’a jugé « l’homme le plus accompli d’Europe ».

Il a partagé avec Mozart un contact important : le baron von Grimm, écrivain, diplomate et secrétaire du duc d’Orléans. Grimm avait été étonné par le prodige Mozart lorsque la famille de musiciens de Salzbourg était venue à Paris en 1763; c’est pourquoi, quand Mozart et sa mère sont arrivés en 1778, Grimm a voulu lui servir de manager et de mentor.

Mais en juillet, la mère de Mozart, Maria Anna, est tombée malade et est morte. Grimm vivait dans le palais ducal et il a emmené le jeune compositeur désemparé chez lui. Un autre résident du palais n’était autre que le chevalier.

Ainsi, alors que Mozart était au fond du trou – en deuil, seul, luttant contre la langue et trouvant des paiements promis pour des commissions qui ne se matérialisaient pas – il aurait rencontré, sous le même toit, Saint-Georges, qui à 33 ans était exotique, brillant, établi, à l’aise, populaire auprès des dames et proche de la Reine. Tout ce que Mozart n’était pas. D’ailleurs, il a dirigé l’un des meilleurs orchestres d’Europe – le Concert des Amateurs – tandis que les symphonies de Mozart ont reçu des performances inférieures au Concert Spirituel. Mozart avait toutes les raisons d’être jaloux de ce « mulâtre » doué et couronné de succès, au sein de la société raciste de son époque.

Le livret de Die Zauberflöte, bien sûr, n’est pas de Mozart, mais de Schikaneder, écrit en 1791. Pourquoi Schikaneder aurait-il pris ce qui pourrait être un coup d’épaule à Saint-Georges en créant Monostatos, l’acolyte lubrique d’une méchante reine ? Eh bien, l’opéra est généralement collaboratif. Le brillant Mozart et l’entrepreneur, écrivain et acteur théâtral Schikaneder étaient amis depuis 1780, à peine deux ans après le séjour de Mozart à Paris.

Finalement, Monostatos et la Reine de la Nuit sont mystérieusement détruits. Au moment de la première de Die Zauberflöte, en septembre 1791, la monarchie française était certainement menacée. En décembre, Mozart est mort. Le mois de septembre suivant, la Convention nationale en France établit une république. Marie-Antoinette est guillotinée en septembre 1793.

L’histoire de Saint-Georges a pris fin prématurément, si ce n’est moins que celle de Mozart. Après avoir survécu à la Révolution française, à ses périls – il a été emprisonné et menacé d’exécution – et revenu d’aventures militaires à Saint-Domingue, le chevalier s’est retrouvé en semi-retraite et en santé brisée à Paris, où il a essayé de rétablir un orchestre. « Vers la fin de ma vie, j’étais particulièrement dévoué à mon violon », a-t-il dit. « Je n’avais jamais si bien joué auparavant. » Il est mort à 53 ans, après avoir donné ses dernières années à sa musique.

À moins qu’un trésor de lettres inconnues de Mozart n’apparaisse, nous ne saurons probablement jamais si Monostatos pourrait vraiment être la vengeance de Mozart sur Paris, servie à froid.