L’Algérie et les convois inhumains. L'Algérie expulse plus de1200 migrants dans le désert nigérien (Afrique XXI)

L’Algérie et les convois inhumains

Afrique XXI, 27.04.25

L’ALGÉRIE EXPULSE PLUS DE 1 200 MIGRANTS DANS LE DÉSERT NIGÉRIEN

Samedi 19 et mardi 22 avril, 1 217 migrants subsahariens ont été refoulés d’Algérie, en deux vagues, et abandonnés dans la zone du « Point Zéro », à quelques kilomètres de la frontière avec le Niger, en plein désert. Si la pratique est habituelle, ce mois d’avril marque un pic, a indiqué Alarme Phone Sahara (APS), une ONG active dans la région depuis plusieurs années. « Autant de personnes en une fois, c’est beaucoup par rapport aux autres opérations de ce type », a précisé Azizou Chehou, coordinateur d’APS au Niger. Parmi les personnes refoulées, on compte 41 femmes et 12 enfants. Les personnes expulsées sont originaires de dix-sept pays (d’Afrique de l’Ouest, du Soudan, d’Éthiopie et du Bangladesh). « Nous avons déjà recensé plus de 3 000 expulsions ce mois-ci, donc, actuellement, nous sommes à plus de 4 000 migrants refoulés depuis le début du mois d’avril », a souligné Azizou Chehou...

Lire la suite