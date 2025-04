L'Île de Diego Garcia : ethniquement nettoyée pour les guerres éternelles des Etats-Unis (The Cradle)

Diego Garcia : ethniquement nettoyée pour les guerres éternelles des Etats-Unis Article originel : Diego Garcia: ethnically cleansed for US forever wars Par Aidan J. Simardone The Cradle, 21.04.25

Située au cœur de l’océan Indien, l’île de Diego Garcia offre aux États-Unis une portée inégalée en Asie occidentale, en Afrique orientale et en Asie du Sud. Il a servi de tremplin à toutes les grandes guerres étatsuniennes dans la région, de l’Irak à l’Afghanistan. Maintenant, il peut être la clé d’un assaut possible sur la République islamique d’Iran.

Dans les années 1950 et 1960, alors que des mouvements anticoloniaux balayaient l’Afrique et l’Asie, les États-Unis cherchaient de nouvelles bases pour maintenir leur influence autour de l’océan Indien. Le camp de Badaber, au Pakistan, a finalement fermé ses portes en 1970 à mesure que le pays se rapprochait de la Chine. La guerre d’indépendance de l’Érythrée a menacé Kagnew Station en Éthiopie. La perte des deux bases serait un coup dur pour les services de renseignement étatsuniens qui collectent des informations sur les activités soviétiques.

Une fois colonisées par la France et plus tard par la Grande-Bretagne, les îles Chagos abritaient une population créole unique issue d’esclaves africains et de travailleurs indiens. Pendant des générations, les Chagossiens ont vécu paisiblement sur les îles, se construisant une identité distincte avec leur propre langue et leurs propres coutumes.

En 2024, la Grande-Bretagne a finalement accepté de rendre les îles à Maurice, mais le bail des États-Unis reste. Pour l’instant, Diego Garcia est entre les mains des Etatsuniens – et prêt à servir une fois de plus de tremplin pour la guerre impériale.

Mais cette île, lointaine et apparemment incontestée, est plongée dans l’injustice coloniale. Ses habitants d’origine, les Chagossiens, ont été expulsés de force pour faire place à la base. Le Royaume-Uni, sous la pression de Washington, a détaché l’archipel de l’île Maurice et l’a ethniquement nettoyé.

Les vivres et les fournitures médicales étaient limités pour tuer la population ou la forcer à partir. En 1971, on a dit à ceux qui restaient qu’ils avaient besoin d’un permis légal, mais personne ne l’a reçu. Avec peu de préavis, beaucoup ont été forcés de quitter leur maison. Rappelant les bateaux négriers dans lesquels leurs ancêtres étaient amenés, les Chagossiens ont été entassés au fond des bateaux alors qu’ils fuyaient les îles.

Puis a commencé le nettoyage ethnique. Pour intimider les habitants de l’île, leurs chiens de compagnie bien-aimés ont été tués en masse par des coups de feu et du gaz. La plus grande plantation a été fermée, privant les gens d’emplois.

Un point de départ pour une guerre sans fin

Avec l’île vide et la piste prolongée, Diego Garcia est rapidement devenu le centre de la stratégie de guerre étatsunienne. Elle a joué un rôle clé dans l’échec de la mission de sauvetage des otages en Iran en 1980, « Opération Eagle Claw », et plus tard contre l’Iran pendant la guerre Iran-Irak.

En 1987, la piste a été améliorée pour stationner des bombardiers B-52 étatsuniens, qui peuvent livrer de grandes charges utiles et des munitions guidées avec précision. Ces bombardiers ont été vitaux pendant la guerre du Golfe pour attaquer les centres de commandement et de contrôle de l’Irak, et encore au début des invasions et occupations de l’Afghanistan et de l’Irak.

Au fur et à mesure que les États-Unis étendaient leur présence dans le golfe Persique, les bases du Qatar et de Bahreïn ont pris une plus grande importance : elles abritent des bombardiers à longue portée, le quartier général du commandement central américain (CENTCOM) et la cinquième flotte de la marine américaine. Ces deux bases étaient vitales : les bombardiers du Qatar et les navires de Bahreïn ont aidé à frapper des bastions talibans lors de l’invasion de l’Afghanistan et à frapper Bagdad dans la campagne Choc et Effroi.