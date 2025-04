L'Intelligence artificielle a-t-elle déjà pris le contrôle sur notre quotidien ? L'Etat français s'en sert pour supprimer les postes de fonctionnaires... (France 2)

L'intelligence artificielle est en train de bouleverser le quotidien des Français. Des salariés ont déjà été licenciés parce que l'IA les avait remplacés. Dans les ressources humaines, elle se substitue peu à peu aux recruteurs et évaluent et surveillent les salariés. De plus en plus d'administrations y ont recours, à commencer par le fisc qui se sert de l'IA pour traquer les fraudes, hélas les plus basiques plutôt que celles de grande ampleur, plus complexes. Enquête sur la manière dont l'Etat subventionne les projets d'IA dans les administrations à la condition qu'elles suppriment des postes de fonctionnaires. Des entreprises françaises se sont installées à Madagascar, l'un des pays le plus pauvre au monde, pour profiter de "travailleurs du clic" payés 60 euros par mois pour entraîner leurs modèles d'intelligence artificielle.