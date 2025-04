La Chaîne israélienne Channel 13 signale que le héros du 7 octobre est un imposteur et censure un documentaire le glorifiant (The GrayZone)

Les censeurs du réseau israélien signalent que le héros du 7 octobre est un imposteur Article originel : Israeli network censors report exposing Oct 7 ‘hero’ as hoaxer Par Wyatt Reed The GrayZone, 08.04.25

¨Sous la pression du public, un réseau israélien a censuré un reportage qui aurait exposé un visage clé de la campagne de relations publiques du 7 octobre en tant qu'affabulateur. Rami Davidian a affirmé avoir sauvé plus de 750 jeunes Israéliens et avoir été témoin d’horribles scènes de viol par le Hamas. Ses faux témoignages ont été cités par l’ONU et la cinéaste Sheryl Sandberg.

La chaîne israélienne Channel 13 a annoncé qu’elle ne diffusera plus une enquête sur les fabrications de Rami Davidian, un colon qui a été acclamé comme un héros après avoir prétendu avoir sauvé plus de 750 Israéliens au festival de musique Nova le 7 octobre, suite à une importante campagne de pression publique.

« Nous sommes conscients des sentiments du public et des conséquences de la diffusion de l’épisode et préférons ne pas le diffuser pour le moment », a écrit Channel 13 dans une déclaration du 4 avril. Une vidéo promotionnelle publiée par le journaliste de la chaîne 13, Raviv Drucker, sur X la veille, a attiré des centaines de commentaires bruts et calomnieux de colons israéliens fanatiques, dont la réponse la plus populaire faisant référence à Drucker comme un « morceau de merde ». et l’accusant de chercher à pousser Davidian à se suicider.

Drucker a défendu l’enquête dans un billet sur X, déclarant que les mensonges de Davidian n’étaient « pas de légères exagérations » comme « gonfler légèrement le nombre de personnes secourues — absolument pas ». Au lieu de cela, « ce sont des histoires inventées du début à la fin. Des histoires effrayantes qui n’ont jamais eu lieu »... Lire la suite