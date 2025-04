La guerre du Vietnam tue encore des gens, 50 ans plus tard (The Intercept)

La guerre du Vietnam tue encore des gens, 50 ans plus tard

Article originel : The Vietnam War Is Still Killing People, 50 Years Later

The Intercept, 30.04.25



..Les États-Unis ont perdu la guerre, mais le Vietnam a été dévasté. Les guerres « secondaires » au Cambodge et au Laos ont laissé ces pays également ravagés. Les États-Unis ont déversé environ 30 milliards de livres de munitions en Asie du Sud-Est. Au moins 3,8 millions de Vietnamiens ont perdu la vie lors d’une guerre violente, on estime que 11,7 millions de Sud-Vietnamiens ont été forcés de quitter leurs maisons et jusqu’à 4,8 millions ont été pulvérisés avec des herbicides toxiques comme l’agent orange.... Lire la suite