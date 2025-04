La persécution de Mahmoud Khalil pour son « crime de pensée » est le fer de lance d’une dictature (WSWS)

Un juge administratif de l'immigration en Louisiane a statué vendredi que l'administration Trump pouvait poursuivre ses efforts d'expulsion contre l'étudiant diplômé de l’Université Columbia et résident permanent légal Mahmoud Khalil parce qu'il s'est opposé au génocide à Gaza.

Le juge Jamee Comans, un employé du ministère de la Justice, a donné à Mahmoud Khalil et à ses avocats jusqu'au 23 avril pour déposer une demande d'exemption, après quoi il serait transporté en Syrie ou en Algérie. Les avocats de Khalil intentent également une action en justice dans le New Jersey pour empêcher son expulsion imminente du pays.

L'administration Trump a enlevé, détenu et cherche à expulser Khalil non pas pour une activité criminelle présumée, mais uniquement pour ses opinions et discours politiques. Dans son élan vers la dictature, le fasciste Trump tente de passer au rouleau compresseur ce qui reste des droits démocratiques aux États-Unis – avant tout, le droit à la liberté d'expression du premier amendement – en utilisant des étudiants immigrés comme fer de lance de l'attaque.

Dans un mémo soumis par le département d'État la semaine dernière, le secrétaire d'État Marco Rubio a affirmé que Khalil devrait être expulsé en raison de ses « opinions, déclarations ou associations passées, présentes ou attendues qui sont par ailleurs légales ». [C’est nous qui soulignons.] (Le mémo affirme que de telles opinions – si elles sont jugées contraires aux «intérêts impérieux de la politique étrangère des États-Unis » – constituent des motifs d'expulsion. La présence de Khalil aux États-Unis, a déclaré Rubio, « compromettrait un intérêt obligatoire de la politique étrangère des États-Unis ».

En d'autres termes, Trump cherche à punir Khalil et des centaines d'autres étudiants étrangers aux États-Unis dont les visas ont été révoqués pour le «crime de pensée » consistant à s'opposer au génocide à Gaza – le plus grand crime de guerre du XXIe siècle –, une position que le gouvernement qualifie d'« antisémite ».

Rubio a invoqué une sous-section rarement utilisée de la Loi sur l'immigration et la nationalité (INA – Immigration and Nationality Act) qui trouve son origine dans les chasses aux sorcières maccartistes des années 1950 et qui a été mise à jour dans l'assaut contre les libertés civiles qui a suivi le 11 septembre. Cette disposition est maintenant utilisée pour affirmer, comme jamais auparavant, que les non-citoyens n'ont pas de droits au titre du premier amendement et ne peuvent pas faire de déclarations critiques à l'égard du gouvernement.

Qu'est-ce que cela signifie d'affirmer que non seulement les « opinions », mais aussi les « opinions attendues » peuvent avoir des « conséquences négatives sur la politique étrangère » ? Cela va au-delà de la violation du premier amendement, en criminalisant non seulement la parole, mais la pensée elle-même, et le potentiel de pensée. Cette affirmation est une répudiation totale des principes qui ont guidé les fondateurs de la République américaine, qui pensaient, comme l'a dit James Madison, que « la conscience est le plus sacré de tous les droits ».

Dans ce cadre, la liberté d'expression devient la liberté d'être d'accord avec les politiques du gouvernement et, en fait, avec Trump lui-même. Il s'agit d'une déclaration selon laquelle il est illégal de s'opposer au gouvernement, un principe défendu par toutes les dictatures de l'histoire.

Une fois que le précédent de la criminalisation de l'opposition à la politique étrangère des États-Unis est établi, il peut être appliqué à tout et à tous. Le gouvernement cherchera à déclarer que ses intérêts nécessitent la rentabilité des entreprises américaines et que, par conséquent, les protestations et les grèves contre des entreprises individuelles sont illégales.