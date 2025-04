La théorie bizarre d’un conseiller économique (MoA)

La théorie bizarre d’un conseiller économique

Article originel : An Economic Advisor's Weird Theory

Moon of Alabama, 08.04.25





Steve Miran est le président du conseil des conseillers économiques du président Trump.

CEA Chairman Steve Miran Hudson Institute Event Remarks ("Steve Miran Hudson, PDG de l'Institute Event remarque - La Maison Blanche"), 7 avril 2025

Aujourd’hui, j’aimerais parler de la fourniture par les États-Unis de ce que les économistes appellent « des biens publics mondiaux » pour le monde entier. D’abord, les États-Unis fournissent un bouclier de sécurité qui a créé la plus grande ère de paix que l’humanité ait jamais connue. Deuxièmement, les États-Unis fournissent le dollar et les titres du Trésor, des actifs de réserve qui rendent possible le système commercial et financier mondial qui a soutenu la plus grande ère de prospérité que l’humanité ait jamais connue.

Permettez-moi de préciser que par « monnaie de réserve », je veux dire toutes les fonctions internationales du dollar, y compris l’épargne privée et le commerce. J’ai souvent utilisé l’exemple que lorsque des agents privés de deux pays étrangers distincts commercent entre eux, ils sont généralement libellés en dollars à cause du statut de fournisseur de réserve de l’Amérique. Ce commerce implique des économies placées dans des titres en dollars, souvent du trésor. Par conséquent, les Etatsuniens ont payé pour la paix et la prospérité non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour les non-Americains.

Je suis un économiste et non un stratège militaire, alors je m’attarderai davantage sur le commerce que sur la défense, mais les deux sont profondément liés. Pour voir comment cela fonctionne, imaginez deux pays étrangers, disons la Chine et le Brésil, qui commercent ensemble. Aucun des deux pays ne dispose d’une monnaie fiable, liquide et convertible, ce qui rend les échanges commerciaux entre eux difficiles. Cependant, comme ils peuvent effectuer des transactions en dollars étatsuniens adossés à des bons du Trésor étatsunien, ils sont en mesure de commercer librement entre eux et de prospérer. Un tel commerce ne peut avoir lieu que parce que les militaires étatsuniens sont en mesure d’assurer notre stabilité financière et la crédibilité de nos emprunts. Notre domination militaire et financière ne peut pas être considérée comme acquise; et l’administration Trump est déterminée à la préserver.