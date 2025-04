La Syrie après Assad. La Turquie prend le contrôle de la base aérienne stratégique syrienne T4 selon des sources

Article originel : Syria after Assad. Turkey moves to take control of Syria’s strategic T4 air base: Sources

Middle East Eyes, 01.04.25



Ankara vise à utiliser la base pour frapper l’État islamique et dissuader les attaques aériennes israéliennes en Syrie, disent des sources... Lire la suite