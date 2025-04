Le Corbusier, ou les racines fascistes du néolibéralisme

Blast, 23.04.25

À intervalles réguliers, médias et autorités culturelles encensent les réalisations de l’architecte Le Corbusier. L'homme a pourtant été un fasciste notoire, soutien des pires régimes du XXe siècle, et ses orientations politiques ont directement conditionné ses élaborations urbanistiques. Une situation paradoxale dont l’explication pourrait provenir de l’actualité de la pensée du personnage : une jonction avant l’heure entre fascisme et néolibéralisme... Lire la suite