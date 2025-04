Le département de la justice de Trump adopte une politique autorisant les arrestations de journalistes (The Dissenter)

Selon les nouvelles lignes directrices, les membres des médias qui refusent de coopérer avec les procureurs peuvent être arrêtés pour outrage. S’ils sont accusés d’outrage, ils peuvent être condamnés à une amende ou à une peine de prison.



Cette décision de Mme Bondi intervient alors que la directrice du renseignement national, Tulsi Gabbard, a « renvoyé » trois auteurs présumés de « fuites de renseignements » devant le ministère de la justice pour qu’ils fassent l’objet de poursuites pénales.

Selon Mme Gabbard, l’une de ces personnes aurait divulgué des informations au Washington Post. Ce changement de politique donne effectivement le feu vert aux procureurs pour citer à comparaître les journalistes du Post et d’autres membres du personnel.

En octobre 2022, le procureur général Merrick Garland a adopté des modifications aux « directives relatives aux médias d’information » qui ont été saluées par les associations de journalistes et les groupes de défense de la liberté de la presse. Comme le décrit le Comité des reporters pour la liberté de la presse (RCFP), pour la première fois, les directives interdisaient aux procureurs « d’utiliser des citations à comparaître ou d’autres outils d’investigation contre les journalistes qui possèdent et publient des informations classifiées obtenues dans le cadre de la collecte d’informations, à quelques exceptions près ».

Le 25 avril 2025, Mme Bondi a publié un mémo [PDF] qui annule ces changements. Cette note informe tous les employés du ministère de la justice que les membres des médias « doivent répondre aux citations à comparaître » et qu’elle s’applique également aux ordonnances judiciaires et aux mandats de perquisition destinés à « contraindre à la production d’informations et de témoignages ». Mme Bondi approuvera tous les « efforts visant à interroger ou à arrêter les membres des médias ».



Le mémo suggère en outre que Bondi n’approuvera les citations à comparaître, les ordonnances judiciaires ou les mandats de perquisition que lorsque les informations recherchées sont « essentielles à la réussite des poursuites » et que les procureurs ont « fait toutes les tentatives raisonnables pour obtenir les informations auprès d’autres sources ». Cependant, le ministère de la justice a toute latitude pour mener des enquêtes comme il l’entend, et les lignes directrices ne signifient guère que Bondi et le ministère de la justice ne fouleront pas aux pieds les droits des journalistes.

Mme Bondi a présenté ce développement comme un élément nécessaire pour gagner une guerre de l’information contre les opposants politiques du président Donald Trump au sein et à l’extérieur du gouvernement. Plus précisément, elle a accusé l’administration du président Joe Biden d’abuser « des protections procédurales trop larges de Garland pour les alliés des médias en s’engageant dans des fuites sélectives à l’appui de campagnes de guerre juridique infructueuses ».

« Les fuites n’ont pas diminué depuis la seconde investiture du président Trump, y compris les fuites d’informations classifiées », a ajouté Mme Bondi. « Ce ministère de la Justice ne tolérera pas les divulgations non autorisées qui sapent les politiques du président Trump, victimisent les agences gouvernementales et causent du tort au peuple américain. »



Citant un décret étonnant de Trump qui a désigné un ancien fonctionnaire comme un « auteur de fuites flagrantes », Bondi s’est fait l’écho de l’affirmation selon laquelle les divulgations d’informations liées à la politique étrangère, à la sécurité nationale ou à « l’efficacité du gouvernement » pourraient être qualifiées de « trahison et de violation possible de la loi sur l’espionnage ».

Mme Bondi a déclaré : "Les auteurs de ces fuites aident nos adversaires étrangers en diffusant sur l’internet des informations sensibles et parfois classifiées. Les dégâts sont importants et irréversibles. La responsabilité, y compris les poursuites pénales, est nécessaire pour tracer une nouvelle voie".



Les protections accordées aux journalistes par M. Garland découlent d’une réaction aux informations qui ont révélé que la première administration de M. Trump avait secrètement demandé l’accès aux dossiers de communication des journalistes du Post, de CNN et du New York Times.

En fait, après l’entrée en fonction de M. Biden en 2021, le ministère de la justice n’a pas immédiatement mis fin aux représailles de M. Trump contre la presse. Les fonctionnaires du DOJ ont même imposé un ordre de censure « sans précédent » à l’encontre des dirigeants du Times.

Les fonctionnaires du ministère de la justice ont finalement rencontré des représentants des médias pour calmer l’indignation et ont accepté de limiter les enquêtes sur les fuites liées à la sécurité nationale. Cette ouverture était similaire à la réponse du procureur général Eric Holder à la désapprobation générale des médias en 2013, lorsqu’il est apparu que l’administration du président Barack Obama avait saisi les enregistrements de « plus de 20 lignes téléphoniques distinctes affectées à [l’Associated Press] et à ses journalistes ».



Tout au long de l’administration Biden, une coalition de groupes a reconnu que les protections de la presse étaient susceptibles d’être modifiées par les futures administrations. Ils ont exhorté la Chambre des représentants et le Sénat des États-Unis à codifier les changements dans la loi en adoptant la loi PRESS, qui aurait établi une loi fédérale sur la protection des journalistes.

La Chambre a adopté la loi PRESS en janvier 2024, mais malgré un soutien bipartisan, la loi sur la protection des journalistes est restée en suspens au Sénat pendant des mois, les démocrates n’ayant rien fait pour que le projet de loi soit soumis au vote.

En avril 2024, lorsqu’on a demandé à Karine Jean-Pierre, attachée de presse de la Maison Blanche, si Joe Biden soutenait la loi PRESS, elle s’est contentée d’une platitude : "Le journalisme n’est pas un crime. Nous avons été très clairs à ce sujet". Mais la Maison Blanche a refusé de soutenir une législation qui protégerait les journalistes contre le type d’attaques contre leur travail de collecte d’informations que Mme Bondi vient d’autoriser.



Après que la vice-présidente Kamala Harris a perdu l’élection présidentielle face à Trump, le chef de la majorité sénatoriale Chuck Schumer et d’autres démocrates, comme le président de la commission judiciaire du Sénat Dick Durbin, ont soudainement reconnu la nécessité d’adopter la loi PRESS. Il était trop tard. M. Trump s’est prononcé contre la loi sur la protection des journalistes et a demandé aux républicains de « tuer » le projet de loi. Le sénateur républicain Tom Cotton a obéi à M. Trump et a bloqué le projet de loi, comme il l’avait fait lors d’une précédente session du Congrès.

« Tous les démocrates qui ont mis la loi sur la presse en veilleuse alors qu’ils avaient la possibilité d’adopter un projet de loi bipartisan codifiant la confidentialité des sources des journalistes devraient avoir honte », a déclaré Seth Stern, directeur de la Fondation pour la liberté de la presse, après que Mme Bondi eut révoqué les protections accordées à la presse. « Tout le monde a prédit que cela se produirait dans une deuxième administration Trump, et pourtant les politiciens en position de l’empêcher ont donné la priorité à une rhétorique vide plutôt que de mener une lutte significative. »

« À cause d’eux, un président qui menace les journalistes d’une peine de prison pour avoir protégé leurs sources et qui affirme que les reportages critiques sur son administration devraient être illégaux peut et va presque certainement abuser du système juridique pour enquêter et poursuivre ses détracteurs et les journalistes auxquels ils s’adressent », a ajouté M. Stern.



Le second mandat de Trump représente déjà un plus grand danger pour la liberté de la presse que son premier mandat, en particulier parce que rien ne contraint son administration. Ils sont déterminés à armer le gouvernement et à s’engager dans le type de guerre juridique qu’ils croient ardemment que l’administration Biden a menée contre eux.

Comme The Dissenter l’a expliqué en détail à la fin du mandat de M. Biden, son administration a jeté les bases des nouvelles attaques de M. Trump contre la presse. L’administration Biden a poursuivi les poursuites sans précédent engagées au titre de l’Espionage Act contre le fondateur de WikiLeaks, Julian Assange, et en Floride, des agents du FBI ont fait une descente dans la salle de rédaction de Timothy Burke en 2023. L’année suivante, le ministère de la justice a inculpé Burke en tant que cybercriminel économique. (Un procès devant jury est prévu pour le 8 septembre 2025.)

Les personnes coupables de journalisme auraient pu avoir la possibilité d’aller en justice et de riposter à la guerre de Trump contre la presse. Mais aujourd’hui, alors que les fonctionnaires de Trump diffusent de la propagande pour diaboliser les journalistes et inciter le public à soutenir la violation de leurs droits au titre du premier amendement, les médias d’information ne peuvent pas faire grand-chose pour arrêter des fonctionnaires mesquins et vindicatifs désireux de les prendre pour cible, eux et leurs sources.

Kevin Gosztola





Traduction (LGS) "on sent bien que tous les Pascal Praud de la planète ne se sentent pas menacés" par Viktor Dedaj avec probablement toutes les fautes et coquilles habituelles