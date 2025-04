Le génocide et la famine à Gaza s'intensifient après la rencontre de Netanyahou avec Trump (WSWS)

La densité de la population et la surpopulation des réfugiés vivant dans des tentes à proximité de l'immeuble résidentiel étaient certainement connues de l'armée israélienne. C'est la raison pour laquelle la structure de quatre étages a été attaquée. Le bâtiment se trouvait juste à côté de la mosquée al-Hawashi. Au total, huit maisons ont été détruites et les structures voisines ont subi d'importants dégâts.

Au cours des 48 dernières heures, les frappes aériennes israéliennes à Gaza ont tué au moins 38 Palestiniens et en ont blessé 55, dont des enfants. De nombreuses victimes ont été recensées dans le quartier de Shujaiya, dans la ville de Gaza, à la suite d'une frappe sur un immeuble résidentiel. Shujaiya est l'un des plus grands quartiers de Gaza, qui comptait autrefois jusqu'à 100 000 habitants. Il se trouve dans le quartier sud de la vieille ville de Gaza, à l'extérieur des murs de la ville.

La campagne de génocide et d'expulsion des Palestiniens de Gaza menée par l'impérialisme américain et Israël s'est poursuivie avec intensité mardi, au lendemain de la rencontre entre le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, criminel de guerre, et le président Donald Trump à la Maison-Blanche.

Le conflit en cours a gravement touché diverses régions de Gaza, faisant de nombreuses victimes civiles et exacerbant la crise humanitaire.

Après sa réunion privée avec Trump lundi, Netanyahou a répondu aux questions de la presse à la Maison-Blanche et a déclaré qu'un plan était en cours d'élaboration pour « permettre aux habitants de Gaza de faire librement le choix d'aller où ils veulent », ajoutant que les États-Unis et Israël travaillaient avec plusieurs pays prêts à accueillir des Palestiniens. Ceci était, bien sûr, une articulation flagrante de l'objectif de l'épuration ethnique à Gaza, puisque rester sur place ne faisait pas partie des « choix libres » proposés aux Palestiniens.

Lors d'une autre frappe, l'organisation médicale Médecins sans frontières a déclaré qu'une attaque israélienne s’était produite près de sa clinique dans la zone dite sûre d'al-Mawasi, dans le sud de Gaza. Par ailleurs, une frappe sur une maison à Deir al-Balah, au centre de Gaza, a tué 11 personnes, dont cinq enfants âgés d'à peine deux ans, selon l'hôpital des Martyrs d’Al-Aqsa, qui a reçu les corps. Quatre autres personnes ont été tuées dans une frappe distincte qui a touché une maison à Deir al-Balah, a ajouté l’organisation.

Selon le ministère de la santé de Gaza, une frappe dans la ville de Beit Lahiya, dans le nord du pays, a détruit une maison et tué une famille de sept personnes. Une autre frappe a touché un groupe de personnes dans une zone ouverte au nord-ouest de la ville de Gaza, tuant quatre personnes, dont une qui prévoyait de se marier la semaine prochaine, a indiqué le ministère.

Six semaines se sont écoulées depuis qu'Israël a imposé un blocus total sur Gaza, ayant un impact sur 2,3 millions de personnes. Les réserves de nourriture accumulées pendant la courte trêve sont presque épuisées, les distributions de repas d'urgence prennent fin, les boulangeries ont fermé et les marchés sont vides.

L'organisation internationale de paysans La Via Campesina a publié mardi un communiqué de presse appelant à une action d'urgence pour prévenir « l'extermination par la famine et l'effondrement de la vie à Gaza ». La déclaration dénonce la famine orchestrée par Israël à Gaza, où 93 % des Palestiniens font face à une insécurité alimentaire aiguë, plaçant Gaza au niveau 5 de la classification IPC – extermination par la famine – le niveau le plus élevé d'insécurité alimentaire, indiquant des décès généralisés dus à la famine, une malnutrition aiguë critique et l'effondrement des systèmes de subsistance.

La déclaration poursuit :

Le pain a disparu des marchés ; les Palestiniens meurent de déshydratation et de blessures non traitées ; tous les moulins à farine et boulangeries ont été détruits ; le carburant, l'eau, l'électricité et les fournitures médicales restent bloqués. Ces actes répondent clairement aux critères du génocide tels que définis à l'article II(c) de la Convention sur le génocide, à savoir « l'imposition délibérée de conditions de vie visant à entraîner la destruction physique d'un groupe, en tout ou en partie ». Étant donné que tous les mécanismes jusqu'à présent – y compris la pression diplomatique, les procédures juridiques et même les cessez-le-feu déclarés – ont échoué à stopper le génocide et la famine orchestrée par Israël à Gaza, nous lançons cet appel urgent à une action immédiate pour exercer une pression et mobiliser des corridors d'aide humanitaire multilatéraux dirigés par des États ainsi que des forces de protection afin d'arrêter l'extermination intensifiée à Gaza.



Lundi, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l’ONU (OCHA) a publié sa mise à jour sur la situation humanitaire #278 concernant la bande de Gaza. Le communiqué indique que la bande de Gaza connaît une crise humanitaire qui s’aggrave, alors que les pénuries d’eau, d’assainissement et de nourriture s’intensifient en raison de restrictions sévères et des dommages subis par les infrastructures.

Une réduction drastique de l’approvisionnement en eau, combinée à des coupures d’électricité et des pénuries de carburant, a considérablement affecté l’accès à l’eau potable. Sur les trois aqueducs Mekorot provenant d’Israël, un seul reste fonctionnel, tandis que la principale usine de dessalement a réduit sa production de 85 %. L’UNICEF rapporte que la disponibilité en eau potable est tombée à six litres par personne par jour et pourrait encore diminuer, augmentant le risque d’épidémies, notamment chez les enfants.



Les conditions sanitaires à Gaza se détériorent, selon le rapport de l’OCHA, mettant une pression immense sur les infrastructures médicales. Plus de 250 centres médicaux manquent de fournitures essentielles pour prévenir les infections ; les hôpitaux, déjà débordés par les victimes, peinent à gérer la diminution des ressources médicales. Le blocus continu sur l’aide depuis début mars aggrave encore la crise.

La malnutrition augmente fortement, les stocks alimentaires pour nourrissons étant presque épuisés, obligeant les familles à utiliser des alternatives dangereuses mélangées à de l’eau contaminée. L’UNICEF a averti que des milliers de palettes d’aide vitale restent bloquées à l’entrée de Gaza, soulignant qu’il s’agit non pas d’un acte de charité mais d’une obligation en vertu du droit international.

L’effondrement de la production alimentaire aggrave les difficultés potentiellement fatales. Les agriculteurs font face à des pénuries d’irrigation, les éleveurs perdent leur bétail à un rythme alarmant et les pêcheurs sont confrontés à des risques sécuritaires et au manque d’équipement. La destruction des infrastructures agricoles et les restrictions continues sur les déplacements rendent l’accès à la nourriture de plus en plus difficile. Avec l’épuisement des ressources essentielles et l’espace humanitaire qui se rétrécit, la population de Gaza, en particulier les enfants et les groupes vulnérables, fait face à une crise qui s’aggrave et qui menace leur survie.

(Article paru en anglais le 10 avril 2025)