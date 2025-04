Le paradoxe colonial. Ignorer les massacres à Gaza tout en protestant pour la démocratie à Tel Aviv (Haaretz)

Israël a récemment commis le plus grand massacre d’enfants de son histoire. Deux cents enfants et cent femmes ont été tués en une journée. Au total, environ 400 civils ont été tués, et le nombre de morts n’est pas encore définitif. Ces chiffres ne sont pas rapportés dans les médias israéliens, et s’ils le sont, ils sont toujours minimisés de manière scandaleuse.

Par exemple, Channel 12 News, la principale chaîne de télévision israélienne, a rapporté que les 400 morts étaient des « militants ». Comment pouvez-vous prétendre qu’ils étaient tous des « militants » alors qu’il est tout à fait clair que le monde entier voit les images horribles de dizaines de bébés et d’enfants bombardés à mort ? Comment est-il possible de mentir de manière aussi flagrante alors que la vérité est si manifeste ? Combien de temps encore les médias israéliens seront-ils complices des crimes du gouvernement israélien ?

Même les médias d’autres pays qui ont commis des génocides auraient honte de mentir de la sorte. Mais la chutzpah d’Israël est une pierre angulaire de son approche.

La majorité de l’opinion publique israélienne, qui s’oppose à la guerre, pense que celle-ci met en danger la vie des otages et que les combats ont été repris pour des raisons politiques. J’ai pu comprendre la réaction israélienne au début de la guerre, après le 7 octobre 2023, même si elle ne faisait pas directement référence aux victimes palestiniennes. À l’époque, la réaction visait à se protéger contre l’étiquette de « traître ». Mais après 18 mois de massacres, qui entreront dans les livres d’histoire comme une honte éternelle, ce mécanisme ne peut plus fonctionner.



Si la reprise de la guerre tue les otages, elle tue surtout des masses d’hommes, de femmes, d’enfants et de vieillards palestiniens. À quel moment les Israéliens anti-guerre diront-ils tout haut ce qu’il faut dire et cesseront-ils d’user d’euphémismes ? J’ai cru comprendre qu’il y avait eu une certaine prise de conscience après avoir été qualifiés de « meurtriers d’enfants ». Est-il possible d’atteindre un niveau moral plus bas ? Cela ne leur fait-il pas peur d’être étiquetés comme tels ?

Il est déjà impossible de faire la part des choses en Israël. Il est impossible de distinguer les médias du public. Parce que même ceux qui s’opposent à la guerre ont peur de dire que les Gazaouis sont aussi des êtres humains. Parce qu’il est impossible de séparer le pilote de la bombe. On lui dit d’appuyer sur le bouton et il le fait. La majorité de la population non seulement tolère les massacres, mais les exige, explicitement ou tacitement.

Il ne s’agit pas d’un problème de dissimulation ou de manipulation de la part des médias. C’est le fruit d’un endoctrinement militaro-raciste qui commence à la maternelle et se poursuit jusqu’à la mort. Un endoctrinement qui a besoin des destructions pour justifier l’existence du sionisme.

Il y a quelque chose de faussé dans le récit qui est actuellement présenté par le public juif libéral en Israël comme une lutte pour sauver la démocratie israélienne. Cette lutte existe dans l’absence presque totale de référence aux conséquences mortelles de la guerre sur Gaza et les Gazaouis.

Comment est-il possible de concilier la défense des valeurs démocratiques avec une situation dans laquelle, de l’autre côté, des dizaines de milliers de vies sont fauchées d’un seul coup ? Cela semble incroyable.

Comment est-il possible d’insister sur la liberté et la justice sans faire référence à l’inconcevable prix humain de cette guerre ? Comment est-il possible de dévaloriser la vie à Gaza, qui est devenue si bon marché pour les Juifs d’Israël, tout en appelant à la préservation de la démocratie israélienne ? De quelle démocratie parlons-nous exactement ? Une démocratie qui porte sur son dos une destruction aussi énorme et terrible chaque jour ?

Hanin Majadli



Traduction LGS "on a les mêmes chez nous" par Viktor Dedaj avec probablement toutes les fautes et coquilles habituelles.