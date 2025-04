Le parlement allemand exclut la Russie de la cérémonie marquant la victoire sur les nazis (WSWS)

En vertu du droit international, la Russie est l'État successeur de l'Union soviétique, qui a endossé l'essentiel de la lutte contre les nazis. Environ 10 millions de soldats soviétiques ont péri pendant la Seconde Guerre mondiale. Rien que lors de la bataille de Berlin, qui a contraint le régime nazi à capituler sans conditions, 170 000 soldats ont perdu la vie et 500 000 autres ont été blessés. À cela s'ajoutent au moins 15 millions de civils soviétiques, abattus, gazés et affamés par les nazis parce qu'ils étaient juifs ou communistes, ou parce qu'ils s'opposaient à leurs plans expansionnistes.

Le communiqué du ministère des Affaires étrangères, également envoyé aux Länder, districts et communes allemands, déconseille d'inviter des représentants des deux pays à toute manifestation commémorative en Allemagne. S'ils se présentent sans prévenir, les organisateurs doivent « faire usage de leurs droits de propriété » et les expulser des lieux.

Le ministère des Affaires étrangères a justifié sa provocation en affirmant que la Russie pourrait « instrumentaliser les commémorations et les associer abusivement à sa guerre d'agression contre l'Ukraine ». Quel mensonge scandaleux ! Si quelqu'un instrumentalise les commémorations à des fins militaires, c'est bien le gouvernement allemand et le ministère des Affaires étrangères de Baerbock. Ils excluent les représentants russes des commémorations parce qu'ils ravivent la politique de grande puissance d'Hitler et déclarent à nouveau la guerre à la Russie.

À l'exception du gouvernement américain, aucun autre gouvernement n'a investi autant d'argent dans la guerre en Ukraine que le gouvernement allemand. Les chars, missiles et grenades allemands tuent une fois de plus des soldats russes, et des troupes ukrainiennes sont entraînées en Allemagne pour la guerre contre la Russie.

Berlin a réagi avec panique aux efforts de l'administration Trump pour obtenir un cessez-le-feu avec Moscou. Il mobilise tous les moyens disponibles pour poursuivre la guerre, même si l'armée ukrainienne est saignée à blanc et sur la défensive. D'ici quelques années, la Bundeswehr devra être prête au combat afin de remporter une confrontation armée avec la Russie. À cette fin, le Bundestag a approuvé un fonds de guerre de 1 000 milliards d'euros avec les voix de la CDU/Union chrétienne-sociale (CSU), du SPD et des Verts. Les représentants de Die Linke au Bundesrat (chambre haute) ont également donné leur accord .

Ce gigantesque programme de réarmement n'a rien à voir avec la « défense », comme le prétend la propagande officielle. Il vise plutôt à poursuivre l'expansion économique et politique vers l'Est, interrompue par la guerre en Ukraine, à infliger une défaite militaire à la Russie, à démanteler cet immense pays et à exploiter ses réserves de matières premières et autres richesses. Ce sont les mêmes objectifs que ceux poursuivis par Guillaume II pendant la Première Guerre mondiale et par Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale.



C'est la raison pour laquelle la Russie est exclue des commémorations de la fin de la Seconde Guerre mondiale et que l'histoire est systématiquement réécrite. Le cynisme du gouvernement allemand se manifeste par le fait qu'il accueille à bras ouverts les représentants du gouvernement ukrainien aux commémorations.

Parmi les 28 millions de victimes de la guerre d'extermination allemande figuraient des millions d'Ukrainiens, l'un des principaux théâtres d'opérations. Ils sont morts parce qu'ils avaient combattu dans l'Armée rouge, parce qu'ils étaient citoyens de l'Union soviétique ou parce qu'ils avaient été exterminés en tant que Juifs.

Le régime de Volodymyr Zelensky, en revanche, repose sur une tradition totalement différente. Il vénère les collaborateurs nazis qui ont combattu aux côtés de la Wehrmacht et participé à ses crimes, leur érige des monuments et fait rebaptiser des rues à leur nom. Andrij Melnyk, par exemple, qui a représenté l'Ukraine en Allemagne pendant de nombreuses années comme ambassadeur, est un admirateur fanatique du fasciste Stepan Bandera, dont l'Organisation des nationalistes ukrainiens (OUN) a été baignée du sang de dizaines de milliers de communistes, de Juifs et de Polonais.

Les universités allemandes développent également systématiquement un nouveau récit historique qui banalise les crimes nazis et attribue une part de responsabilité à l'Union soviétique dans la Seconde Guerre mondiale. Le WSWS a récemment publié une critique détaillée de l'exposition « Déchirure en Europe », qui propage ce mensonge historique et qui est également destinée à servir de cadre pédagogique aux cours dispensés par l'Agence fédérale pour l'éducation civique.

Cette évolution va de pair avec les déclarations de personnalités politiques de la CDU/CSU et de candidats aux postes ministériels du nouveau gouvernement – parmi lesquelles Jens Spahn, Johann Wadephul et Mathias Middelberg – prônant une normalisation des relations avec l' AfD et une attitude envers lui « comme avec tout autre parti d'opposition ». Ce parti d'extrême droite, dont le président d'honneur Alexander Gauland minimise le régime nazi en le qualifiant de « crotte de mouche » dans plus de mille ans de glorieuse histoire allemande, regorge d'admirateurs nazis.



Il y a un mois, nous écrivions dans l’article « Le parlement allemand accepte 1 000 milliards d’euros pour la guerre » :

Le véritable objectif de ce gigantesque programme d'armement est de restaurer l'Allemagne en tant que puissance militaire majeure, capable de s'affranchir du contrôle des États-Unis, de dominer l'Europe et d'affronter d'autres grandes puissances – la Russie, la Chine et les États-Unis – dans la lutte pour un nouveau partage violent du monde. Quatre-vingts ans après la capitulation de la Wehrmacht hitlérienne, le militarisme allemand se libère des dernières entraves qui lui avaient été imposées en raison de ses crimes de guerre.

L'exclusion provocatrice de la Russie des commémorations marquant la fin de la Seconde Guerre mondiale confirme cette évaluation. Il faut rejeter fermement cet acte.

(Article paru en anglais le 18 avril 2025)