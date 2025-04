Le piège du grand réarmement. Y a-t-il une menace russe ?

La question pourrait se poser dans les mêmes termes en Allemagne. Ou en Espagne, en Italie. Mais plus à l’est et autour de la mer Baltique ? Un conflit majeur s’annonce-t-il au cœur du Vieux Continent ? À de rares exceptions près, personnalités et dirigeants européens ne s’embarrassent plus du conditionnel : l’armée russe se prépare à l’action. En cas de cessez-le-feu durable en Ukraine, explique M. Macron le 1er mars au Parisien, Moscou attaquera « à coup sûr la Moldavie, la Roumanie peut-être ». Pour l’eurodéputé Place publique Raphaël Glucksmann, les « troupes russes franchiront [les] frontières » estonienne et lettone (Le Monde, 22 février). Une version réchauffée de la théorie des dominos servie deux jours auparavant dans L’Express : « Vladimir Poutine (…) n’aura de cesse de mettre l’Ukraine à genoux, avant de s’en prendre à la Géorgie, à la Moldavie, voire aux pays baltes ou à la Pologne… »

Vu de Bruxelles ou de Paris, deux obstacles rendent la voie diplomatique impraticable : la conviction que la Russie ne comprend que la force ; la certitude que M. Vladimir Poutine ment. Cette défiance s’enracine dans une certaine lecture des causes du ... Lire la suite