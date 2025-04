Le prochain gouvernement allemand prévoit davantage d'armes pour Kiev, une économie de guerre et la conscription (WSWS)

La Bundeswehr et tous les acteurs étatiques et sociétaux doivent être en mesure de travailler ensemble efficacement afin de reconnaître rapidement les attaques contre notre système complexe et de les combattre de manière ciblée et efficace.

En d'autres termes, l'objectif est de rendre l'Allemagne à nouveau «apte à la guerre», selon les termes de Pistorius, malgré ses crimes historiques, et de militariser la société dans son ensemble pour y parvenir. L'accord de coalition vise cet objectif. «Il est impératif d'accroître la disponibilité opérationnelle de la Bundeswehr à court terme, de manière résolue et durable», précise-t-il. Et il poursuit:

Ce faisant, l'Allemagne et l'Europe devraient, «pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale», être en mesure de garantir leur propre sécurité de manière beaucoup plus complète. Elles créeraient «toutes les conditions nécessaires pour que la Bundeswehr [forces armées] puisse accomplir sans restriction la mission de défense nationale et de l'Alliance».

Ces annonces montrent clairement que le prochain gouvernement allemand est prêt à poursuivre la guerre par procuration de l'OTAN contre la Russie en Ukraine avec encore plus d'agressivité que son prédécesseur – et si nécessaire sans le soutien actif des États-Unis. L'accord de coalition stipule que le soutien militaire, civil et politique à l'Ukraine sera considérablement renforcé et poursuivi de manière fiable avec les partenaires.

L'Allemagne fournira notamment quatre systèmes de défense aérienne Iris-T supplémentaires à l'armée ukrainienne, truffée de forces de l'extrême droite, avant la fin de l'année. Selon le ministère de la Défense, l’expédition comprend également 15 chars de combat Léopard 1, des drones de reconnaissance et 100 000 munitions d'artillerie supplémentaires. Pistorius a également promis d'autres systèmes Iris-T et 1 100 radars de surveillance terrestre supplémentaires au cours des prochaines années.

Suite à la présentation de l' accord de coalition la semaine dernière par les dirigeants de l'Union chrétienne-démocrate/Union chrétienne-sociale (CDU/CSU) et du Parti social-démocrate (SPD), la classe dirigeante promeut systématiquement le retour du militarisme allemand. Vendredi, l'actuel et probable futur ministre de la Défense, Boris Pistorius (SPD), a annoncé une nouvelle expédition d'armes pour Kiev lors de la réunion du Groupe de contact sur l'Ukraine à Bruxelles.

«Nous intégrons encore plus fermement nos forces armées à la vie publique et nous engageons à renforcer le rôle des jeunes officiers, qui jouent un rôle éducatif important dans les écoles», peut-on lire à la page 130 de la section «Politique de défense». Et plus loin: «Nous nous engageons à réduire les obstacles qui entravent, par exemple, la recherche à double usage ou la coopération entre civils et militaires.» Ils «combleront le déficit existant en Allemagne dans le domaine de la recherche stratégique en matière de sécurité et œuvreront à sa promotion dans le cadre d'un concept de sécurité intégré».

Réintroduction du service militaire obligatoire

«Nous créons un nouveau service militaire attractif, initialement basé sur le volontariat», déclarent les partenaires de la coalition. Dans ce contexte, «les critères d'attractivité, de pertinence et de contribution au potentiel de croissance guident la nouvelle conception de ce service.» Ils s'inspirent du modèle de service militaire suédois et entendent «créer les conditions nécessaires à l'enregistrement et à la supervision militaires avant la fin de l'année».

Développement d’une industrie d’armement massive et conversion à une économie de guerre :

Les systèmes de planification et d'approvisionnement seront «réformés» et «de nouvelles méthodes de mise en œuvre seront introduites pour les grands projets individuels, mais aussi pour les domaines technologiques d'avenir soumis à une forte dynamique d'innovation». Ce faisant, «les technologies d'avenir pour la Bundeswehr seront davantage promues» et «introduites dans les forces armées». Cela concerne notamment les domaines des systèmes satellitaires, de l'intelligence artificielle, des systèmes sans pilote (y compris aptes au combat), de la guerre électronique, de la cybersécurité, de la défense définie par logiciel et des applications cloud, ainsi que des systèmes hypersoniques. À cette fin, un accès simplifié et des échanges accrus avec les instituts de recherche, le monde universitaire, les start-ups et l'industrie sont nécessaires.

En outre, l'accord de coalition précise que le «fonds spécial pour les infrastructures», doté de 500 milliards d’euros, déjà approuvé avec le soutien du Parti de gauche et des Verts , sert également à préparer la guerre. «Pour les projets de construction militaire, nous simplifions la définition des exigences et des autorisations, et, grâce à une loi d'accélération des infrastructures de la Bundeswehr, nous créons des exceptions en matière de droit de la construction, de l'environnement et des marchés publics, ainsi que pour la protection et l'affectation des zones militaires», peut-on lire à la page 132. Les «besoins et mesures d'infrastructure pour la défense globale» doivent «être considérés comme un intérêt public primordial et prioritaires par rapport aux autres missions de l'État lors de leur mise en œuvre.»

La classe dirigeante ne connait aucune contrainte dans sa mise en œuvre des plans de guerre insensés. Parallèlement à la présentation du document de coalition militariste, un rassemblement solennel a eu lieu à la caserne Julius Leber à Berlin, inaugurant officiellement le commandement opérationnel de la Bundeswehr. Ce rassemblement met en œuvre le décret d'Osnabrück, adopté le 30 avril 2024 par le gouvernement de coalition de l'époque, composé du SPD, des Verts et du Parti libéral-démocrate (FDP).

Parmi les éléments les plus importants du décret figurent la création d’une structure de commandement centrale («planification et direction opérationnelle à partir d’une source unique») et l’établissement de processus qui «reposent en grande partie sur les facteurs de rapidité, de supériorité de l’information et de résilience».

En substance, il s'agit de reconstituer un État-major, interdit après le rôle criminel des dirigeants militaires allemands durant les deux guerres mondiales. Il existe désormais de nouveau de facto, avec toutes les conséquences historiques, politiques et sociales que cela implique.

Le WSWS a averti dans un commentaire (article en anglais) l’année dernière:

Le décret ne laisse aucun doute sur le fait que la classe dirigeante a décidé de partir à nouveau en guerre à grande échelle, en utilisant les masses de jeunes comme chair à canon pour ses intérêts impérialistes.

Les discours et l'ambiance générale du rassemblement rappelaient les heures les plus sombres du militarisme allemand. «Nous gagnerons en efficacité. Nous gagnerons en agilité. Nous dirigeons à partir d'une source unique et sommes mieux à même de prioriser et de coordonner nos actions», s'est vanté le ministre de la Défense Pistorius devant un auditoire trié sur le volet composé de représentants militaires et politiques des partis du Bundestag (Parlement fédéral).

Carsten Breuer, inspecteur général de la Bundeswehr et officier le plus haut gradé, a rendu un dernier hommage aux deux commandements désormais remplacés par le nouveau. Concernant le quartier général de la Bundeswehr opérationnelle, il a déclaré:

Les Balkans, l’Afghanistan, l’Afrique, la Méditerranée: tous les fils conducteurs de nos 50 missions à l’étranger se sont réunis à Schwielowsee, [le site du nouveau centre de commandement], de la construction des camps de campagne jusqu’au redéploiement, du début à la fin, y compris la phase finale.

La «phase finale» désigne la mort au combat. Au cours des missions de l’impérialisme allemand de plus en plus imbriquées dans une guerre mondialisée des trois dernières décennies, 119 soldats allemands ont déjà perdu la vie, dont 37 tués au combat direct ou lors d'attaques.

Les futurs plans de guerre de la classe dirigeante menacent non seulement la vie de quelques dizaines de soldats professionnels, mais celle de centaines de milliers, voire de millions de personnes. Il est significatif que la marche Preußens Gloria (La Gloire de la Prusse) ait été jouée lors de l'appel, alors qu'elle faisait également partie du répertoire musical militaire standard de l'Allemagne impériale et de la Wehrmacht (forces armées) d'Hitler pendant les deux guerres mondiales. En fin de compte, ce n'étaient pas «la gloire» et «l’honneur» qui les attendaient, mais la mort, la destruction et l'extermination massive.

(Article paru en anglais le 14 avril 2025)