Le Qatargate ou quand des dirigeants d'Israël faisaient la promotion du Qatar soutien du Hamas

Qatari connection affair

L’affaire de la connexion qatarie (Qatargate) est une affaire dans laquelle il a été allégué, dans une série de publications de presse, que les conseillers politiques les plus proches du premier ministre d’Israël, Benjamin Netanyahu, et un lieutenant-colonel de réserves, étaient impliqués dans des emplois rémunérés pour promouvoir les intérêts du gouvernement du Qatar, un allié et un soutien financier du Hamas. En mars 2025, le chef du Shin Bet, M. Ronen Bar, a affirmé que l’agence enquêtait sur cette affaire qu’il a décrite comme étant complexe et multidimensionnelle. Le scandale entraînerait l’arrestation d’au moins deux des principaux aides de Nentanyahu pour liens illégaux avec un pays qui soutient le Hamas... Lire la suite