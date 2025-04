Le rejet par Harvard des demandes autoritaires de Trump et la défense de la liberté universitaire et des droits démocratiques (WSWS)

Le rejet par Harvard des demandes autoritaires de Trump et la défense de la liberté universitaire et des droits démocratiques Par David Walsh WSWS, 17.04.25

Lundi, le président de l'université de Harvard, Alan Garber, a annoncé que l'université ne se conformerait pas aux demandes de l'administration Trump visant à écraser l'opposition politique, à remettre le contrôle de départements essentiels à la surveillance gouvernementale et, de manière générale, à instaurer un règne de terreur idéologique et de contrôle de la pensée de droite sur le campus de Cambridge, dans le Massachusetts.

La Maison-Blanche a immédiatement réagi en suspendant 2,2 milliards de dollars de subventions pluriannuelles et 60 millions de dollars de contrats pluriannuels accordés à Harvard. Trump a en outre menacé, à sa manière de brute ignare, l'institution de perdre son statut d'exonération fiscale « et d'être taxée en tant qu'entité politique » si elle poursuivait ses activités prétendument « politiques, idéologiques et inspirées/soutenues par le terrorisme ».

Le conflit entre Harvard et le régime Trump pose des questions fondamentales en matière de droits démocratiques, notamment de liberté académique. Simultanément, il soulève les questions de savoir comment l'assaut continu et incessant contre les droits fondamentaux peut être repoussé et la nécessité pour la classe ouvrière d'intervenir de manière collective, avec son propre programme et en défense de ses propres intérêts sociaux.

Dans un document autoritaire envoyé à Harvard le 11 avril, le gouvernement a exigé, entre autres, que l'université agisse pour « empêcher l'admission d'étudiants hostiles aux valeurs et aux institutions américaines inscrites dans la Constitution et la Déclaration d'indépendance des États-Unis, y compris les étudiants qui soutiennent le terrorisme ou l'antisémitisme ».

Ces propos émanent d'un gouvernement fasciste qui s'est engagé dans une attaque en règle contre la Constitution et dont la liste d'activités illégales ne cesse de s'allonger. Quant à l'affirmation selon laquelle les étudiants de Harvard soutiennent « le terrorisme ou l'antisémitisme », il s'agit d'un monstrueux mensonge visant à réprimer l'opposition à l'extermination génocidaire par le régime israélien, avec le soutien du gouvernement américain, de dizaines de milliers d'habitants de la bande de Gaza.



En outre, Harvard aurait été obligée de procéder à un audit « pour la diversité des points de vue, de sorte que chaque département, domaine ou unité d'enseignement doit être individuellement diversifié en termes de points de vue », c'est-à-dire que les positions de droite et les idées complotistes devraient être représentées. L'administration veut que des Gauleiters de type nazi dirigent ces institutions dans le but de les transformer en centres de propagande, dans lesquels les départements de biologie ou d'astronomie seraient contraints d'enseigner le « dessein intelligent » et le créationnisme, des fonds seraient alloués à des études bibliques, le développement et l'utilisation des vaccins seraient remis en question au niveau de l'institution, etc.

En outre, le gouvernement a ordonné que plusieurs écoles et départements soient directement espionnés et surveillés afin de s'assurer que l'opposition au sionisme et à l'impérialisme américain soit éliminée, notamment la Divinity School, la Graduate School of Education, la School of Public Health, la Medical School, le Center for Middle Eastern Studies, le Department of Near Eastern Languages and Cultures et bien d'autres encore.



En réponse, Garber et Harvard déclarent à juste titre que le gouvernement Trump « présente des demandes qui, en contravention avec le premier amendement, envahissent les libertés universitaires reconnues par la Cour suprême ».

L'université ne renoncera pas à son indépendance ni à ses droits constitutionnels. Ni Harvard ni aucune autre université privée ne peut se laisser prendre en charge par le gouvernement fédéral. En conséquence, Harvard n'acceptera pas les conditions du gouvernement comme un accord de principe.



Une grande partie de la faculté de Harvard et une majorité écrasante d'étudiants ont accueilli avec enthousiasme la déclaration du président de l'université, même si elle est tardive. Elle fait suite à des semaines d'adaptation et d'équivoque. La capitulation honteuse de l'Université Columbia a provoqué un sentiment de répulsion. Il est évident que la décision de Garber de publier cette déclaration lui a été imposée par les étudiants et les professeurs qui demandaient à Harvard de prendre position contre le voyou fasciste de la Maison-Blanche. La déclaration a été faite un peu plus d'une semaine après les manifestations de masse contre Trump à Boston et dans d'autres villes des États-Unis.

Dans la mesure où elle rejette la tentative de l'administration Trump d'éradiquer la liberté d'expression et de placer les universités et les écoles sous le talon de fer du gouvernement, la déclaration publiée par Harvard est un développement significatif. Ce serait toutefois une grave erreur de se réjouir prématurément.