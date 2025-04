Les camps de concentration étatsuniens (Consortium News)

Chris Hedges : Les camps de concentration étatsuniens

Article originel : Chris Hedges: American Concentration Camps

Par Chris Hedges*

Consortium News, 17.04.25

Le Centre de confinement du terrorisme d’El Salvador, connu sous le nom de CECOT, où les déportés des Etats-Unis sont envoyés, est le précurseur de ce qui est à venir pour nous tous.

U.S. Export – par Mr. Fish.

Les camps de concentration au large des côtes des États-Unis, pour l’instant, se trouvent au Salvador et dans la baie de Guantánamo, à Cuba. Mais ne vous attendez pas à ce qu’ils y restent. Une fois normalisées, non seulement pour les immigrants et les résidents déportés des États-Unis, mais aussi pour les citoyens étatsuniens, ils migreront vers le pays d’origine. Il s’agit d’un très court saut des prisons étatsuniennes, déjà criblées d’abus et de mauvais traitements, aux camps de concentration où les détenus sont coupés du monde extérieur — « disparus » — sans représentation juridique et entassés dans des cellules fétides et surpeuplées. Les prisonniers des camps d’El Salvador sont forcés de dormir sur le sol ou en isolement dans l’obscurité. Beaucoup souffrent de tuberculose, d’infections fongiques, de gale, de malnutrition sévère et de maladies digestives chroniques. Les détenus, dont plus de 3000 enfants, sont nourris avec des aliments rassis. Ils subissent des coups. Ils sont torturés, y compris en subissant le waterboarding ou en étant forcés d'aller nus dans des barils d’eau glacée, selon Human Rights Watch. En 2023, le département d’État a qualifié l’emprisonnement de « danger de mort », et ce, avant que le gouvernement salvadorien ne déclare un « état d’exception » en mars 2022. La situation a été grandement « exacerbée », note le département d’État, par l'« ajout de 72 000 détenus en vertu de l’état d’exception ». Quelque 375 personnes sont mortes dans les camps depuis l’instauration de l’état d’exception, qui fait partie de la « guerre contre les gangs » menée par le président salvadorien Nayib Bukele, selon le groupe local de défense des droits humains Socorro Jurídico Humanitario.

Ces camps - le « Centro de Confinamiento del Terrorismo » (Centre de Confinement du Terrorisme) connu sous le nom de CECOT - vers lequel les déportés des Etats-Unis sont envoyés retient environ 40 000 personnes - sont le modèle, le signe avant-coureur de ce qui nous attend. Kilmar Ábrego García, ouvrier métallurgiste et membre d'un syndicat, qui a été enlevé devant son fils de 5 ans le 12 mars, a été accusé d'appartenir à un gang et envoyé au Salvador. La Cour suprême a donné raison à la juge de district Paula Xinis, qui a estimé que l'expulsion de M. García était un « acte illégal ». Les responsables de l'administration Trump ont imputé l'expulsion de M. García à une « erreur administrative ». Mme Xinis a ordonné à l'administration Trump de « faciliter » son retour. Mais cela ne signifie pas qu'il reviendra. « J'espère que vous ne suggérez pas que j'introduis clandestinement un terroriste aux États-Unis », a déclaré M. Bukele à la presse lors d'une réunion à la Maison-Blanche avec M. Trump. « Comment puis-je le faire entrer clandestinement - comment puis-je le faire revenir aux États-Unis ? Comme si je l'avais fait entrer clandestinement aux États-Unis ? Bien sûr, je ne vais pas le faire... la question est absurde. »

Le président des États-Unis, Donald Trump, avec le président du Salvador, Nayib Bukele, à l’extérieur de la Maison-Blanche lundi. (White House/Flickr)

Tel est l'avenir. Une fois qu'un segment de la population est diabolisé - y compris les citoyens étatsuniens que Trump qualifie de « homegrown criminals » - une fois qu'ils sont dépouillés de leur humanité, une fois qu'ils incarnent le mal et sont considérés comme une menace existentielle, le résultat final est que ces « contaminants » humains sont retirés de la société. La culpabilité ou l'innocence, du moins au regard de la loi, n'a pas d'importance. La citoyenneté n'offre aucune protection. « La première étape essentielle sur la voie de la domination totale est de tuer la personne juridique dans l'homme », écrit Hannah Arendt dans Les origines du totalitarisme. « Cela s'est fait, d'une part, en plaçant certaines catégories de personnes en dehors de la protection de la loi et en forçant en même temps, par l'instrument de la dénationalisation, le monde non totalitaire à reconnaître l'anarchie ; cela s'est fait, d'autre part, en plaçant le camp de concentration en dehors du système pénal normal, et en sélectionnant les détenus en dehors de la procédure judiciaire normale dans laquelle un crime défini entraîne une peine prévisible ». Ceux qui construisent des camps de concentration construisent des sociétés de la peur. Ils lancent sans relâche des avertissements de danger mortel, qu'il s'agisse d'immigrants, de Musulmans, de traîtres, de criminels ou de terroristes. La peur se répand lentement, comme un gaz sulfureux, jusqu'à ce qu'elle infecte toutes les interactions sociales et provoque la paralysie. Cela prend du temps. Au cours des premières années du Troisième Reich, les nazis ont géré 10 camps avec environ 10 000 détenus.

Mais une fois qu’ils ont réussi à écraser tous les centres de pouvoir concurrents - syndicats, partis politiques, presse indépendante, universités et églises catholiques et protestantes - le système des camps de concentration a connu une croissance hors du commun. En 1939, lorsque la Seconde Guerre mondiale a éclaté, les nazis dirigeaient plus de 100 camps de concentration avec environ un million de détenus. Des camps de la mort ont suivi.

Le ministre de la Justice du Salvador, M. Gustavo Villatoro, donne à la secrétaire à la Sécurité intérieure des États-Unis, Mme Kristi Noem, une visite du centre de confinement des terroristes, CECOT, à Tecoluca (El Salvador), le 26 mars. (DHS/Tia Dufour)

Ceux qui créent ces camps leur donnent une large publicité. Ils sont conçus pour intimider. Leur brutalité est leur argument de vente. Dachau, le premier camp de concentration nazi, n'était pas, comme l'écrit Richard Evans dans The Coming of The Third Reich « une solution improvisée à un problème inattendu de surpopulation dans les objectifs, mais une mesure planifiée de longue date que les nazis avaient envisagée pratiquement dès le début. Elle a été largement diffusée et rapportée dans la presse locale, régionale et nationale, et a servi d'avertissement brutal à tous ceux qui envisageaient d'opposer une résistance au régime nazi ». Des agents de l'Immigration and Customs Enforcement (ICE), en civil et circulant dans les quartiers dans des voitures banalisées, enlèvent des résidents légaux tels que Mahmoud Khalil. Ces enlèvements ressemblent à ceux dont j'ai été témoin dans les rues de Santiago du Chili, sous la dictature d'Augusto Pinochet, ou à San Salvador, la capitale du Salvador, sous la dictature militaire. L'ICE est en train de devenir rapidement notre propre version de la Gestapo ou du Commissariat du peuple aux affaires intérieures (NKVD). Elle supervise 200 centres de détention. Il s'agit d'une formidable agence de surveillance nationale qui a recueilli des données sur la plupart des Etatsuniens, selon un rapport compilé par le Center of Privacy & Technology (Centre de la vie privée et de la technologie) de Georgetown. Le rapport se lit comme suit :

« En accédant aux dossiers numériques des gouvernements locaux et étatiques et en achetant des bases de données contenant des milliards de points de données auprès d’entreprises privées, l’ICE a créé une infrastructure de surveillance qui lui permet d’obtenir des dossiers détaillés sur presque n’importe qui, apparemment à tout moment. Dans le cadre de ses efforts d’arrestation et d’expulsion, l’ICE a obtenu — sans aucun contrôle judiciaire, législatif ou public — des ensembles de données contenant des renseignements personnels sur la grande majorité des personnes vivant aux États-Unis. dont les dossiers peuvent se retrouver entre les mains des services de l’immigration simplement parce qu’ils demandent un permis de conduire, empruntent la route ou s’inscrivent auprès des services publics locaux pour avoir accès au chauffage, à l’eau et à l’électricité. »

Les personnes enlevées, y compris la doctorante et ressortissante turque de l’université Tufts, Rümeysa Öztürk, sont accusées à cause de leur comportement comme « s’engager dans des activités en soutien au Hamas ». Mais c’est un subterfuge, des accusations pas plus réelles que les crimes inventés sous le stalinisme où des gens étaient accusés d’appartenir à l’ordre ancien — des koulaks ou des membres de la petite bourgeoisie — ou condamnés pour avoir comploté de renverser le régime en tant que trotskyites, Titoites, agents du capitalisme ou saboteurs, dits « ravisseurs ». Une fois qu’une catégorie de personnes est visée, les crimes dont elles sont accusées, s’il y en a, sont presque toujours des fabrications. Les détenus des camps de concentration sont coupés du monde extérieur. Ils disparaissent. Effacés. On les traite comme s’ils n’avaient jamais existé. Presque tous les efforts pour obtenir des informations sur eux sont accueillis par le silence. Même leur mort, s’ils meurent en détention, devient anonyme, comme s’ils n’étaient jamais nés.

Ceux qui dirigent des camps de concentration, comme l’écrit Hannah Arendt, sont des gens sans la curiosité ou la capacité mentale de former des opinions. Ils ne savent même plus ce que signifie être convaincus, remarque-t-elle. Ils obéissent simplement, conditionnés à agir comme des animaux pervers. Ils sont enivrés par la puissance divine qu’ils ont pour transformer les êtres humains en troupeaux de moutons. Le but de tout système de camp de concentration est de détruire tous les traits individuels, de façonner les gens en masses craintives, dociles et obéissantes. Les premiers camps sont des terrains d’entraînement pour les gardiens de prison et les agents de l’ICE. Ils maîtrisent les techniques brutales conçues pour infantiliser les détenus, une infantilisation qui déforme bientôt la société dans son ensemble. Les 250 membres présumés de gangs vénézuéliens expédiés au Salvador en dépit d’un tribunal fédéral se sont vu refuser l’application régulière de la loi. Ils ont été sommairement entassés dans des avions, qui ont ignoré l’ordre du juge de faire demi-tour, et une fois arrivés, on les a dépouillés, battus et on leur a rasé la tête. Les têtes rasées sont une caractéristique de tous les camps de concentration. L’excuse est les poux. Mais bien sûr, il s’agit de la dépersonnalisation et ils sont en uniformes et identifiés par des numéros. L’autocrate se délecte ouvertement de la cruauté. « Je suis impatient de voir les malfrats terroristes malades condamnés à 20 ans d’emprisonnement pour ce qu’ils font à Elon Musk et à Tesla », a écrit le président étatsunien Donald Trump sur Truth Social. « Peut-être pourraient-ils les servir dans les prisons du Salvador, qui sont devenues si récemment célèbres pour de telles conditions de vie ! »

Ceux qui construisent des camps de concentration sont fiers d’eux. Ils les exhibent à la presse, ou du moins aux sycophantes se faisant passer pour la presse. La secrétaire à la Sécurité intérieure, Kristi Noem, qui a posté une vidéo de sa visite dans la prison salvadorienne, a utilisé les détenus sans chemise et rasés comme accessoire pour ses menaces contre les immigrants. Si le fascisme fait bien une chose, c’est le spectacle. D’abord, ils viennent pour les immigrants. Ensuite, ils viennent pour les militants qui ont des visas d’étudiants étrangers sur les campus universitaires. Ensuite, ils viennent pour les titulaires de la carte verte. Ensuite, ce sont les citoyens étatsuniens qui combattent le génocide israélien ou le fascisme rampant. Puis ils viennent pour vous. Non pas parce que vous avez enfreint la loi. Mais parce que la monstrueuse machine de terreur a besoin d’un approvisionnement constant en victimes pour se maintenir. Les régimes totalitaires survivent en luttant éternellement contre des menaces existentielles mortelles. Une fois qu’une menace est éradiquée, ils en inventent une autre. Ils se moquent de la primauté du droit. Les juges, jusqu’à ce qu’ils soient purgés, peuvent dénoncer cette illégalité, mais ils n’ont aucun mécanisme pour faire appliquer leurs décisions. Le ministère de la Justice, confié à la sycophante de Trump Pam Bondi, est, comme dans toutes les autocraties, conçu pour bloquer l’application des lois et non pour faciliter celle-ci. Il n’y a plus d’obstacles juridiques pour nous protéger. Nous savons où cela va nous mener. Nous l’avons déjà vu auparavant. Et ce n’est pas bon.