Les États-Unis déploient rapidement des moyens militaires majeurs au Moyen-Orient pour menacer l'Iran (WSWS)

Dans le contexte du génocide perpétré à Gaza par Israël et des attaques américaines continues contre le Yémen, l'administration Trump accélère l'envoi de matériel militaire au Moyen-Orient, tout en multipliant les menaces d'attaquer l'Iran.



Bien que le prétexte avancé par l'administration Trump pour menacer l'Iran soit le prétendu développement de son programme nucléaire, les plans de guerre américains contre l'Iran s'inscrivent dans une offensive américano-israélienne utilisant comme prétexte les attaques du 7 octobre 2023 par le Hamas, mais préparée depuis des décennies. Ces plans visent à remodeler le Moyen-Orient et à le placer sous domination impérialiste directe. Dans ce cadre, Israël procède à un nettoyage ethnique de Gaza et cherche à annexer ce territoire.

Mardi, le Pentagone a annoncé que le groupe aéronaval du porte-avions USS Carl Vinson serait déployé au Moyen-Orient pour rejoindre celui du porte-avions USS Harry S. Truman.

Le Pentagone a également envoyé six bombardiers furtifs B-2 sur la base de Diego Garcia dans l'océan Indien, à portée de frappe de l'Iran. Ces appareils représentent 30 % de la flotte américaine de bombardiers furtifs et sont capables de transporter des armes nucléaires ainsi que les plus puissantes bombes anti-bunker des États-Unis, conçues pour atteindre des installations nucléaires souterraines iraniennes.



L'analyste en aviation militaire Peter Layton a déclaré à CNN que le déploiement de six B-2 serait excessif pour des cibles au Yémen et ne pourrait être utilisé que dans une attaque contre l'Iran. « Six, c'est un nombre sérieux. Pour des cibles profondément enfouies des Houthis, deux ou trois suffiraient peut-être, mais six B-2 représentent un effort majeur», a-t-il affirmé.

En plus des porte-avions et des bombardiers, les États-Unis ont envoyé des destroyers supplémentaires capables de lancer des missiles de croisière à longue portée et des batteries de défense antimissile Patriot dans toute la région.

Le week-end dernier, le président américain Donald Trump a déclaré qu'à moins que l'Iran ne se plie aux exigences des États-Unis, «il y aura des bombardements».

Le mois dernier, le conseiller à la Sécurité nationale Michael Waltz a déclaré sur CBS que les États-Unis visaient le «démantèlement complet» du programme nucléaire iranien. Waltz a précisé:

Ce n'est pas un simple jeu de représailles comme sous les administrations Obama ou Biden... C'est tout le programme. Abandonnez-le ou il y aura des conséquences.

Mercredi, le président français Emmanuel Macron a tenu une réunion pour discuter de la probabilité d'une attaque américaine contre l'Iran. Un porte-parole a ensuite déclaré qu'une escalade militaire semblait «presque inévitable».

Le 15 mars, l'administration Trump avait lancé une série de campagnes de bombardement au Yémen, touchant des centaines de cibles dans ce qui représente le bomabrdement américain le plus intense contre ce pays à ce jour.