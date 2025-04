Les néocons tentent de bloquer les pourparlers entre les États-Unis et la Russie Article originel : Neocons Attempt To Stall U.S.-Russia Talks Moon of Alabama, 05.04.25

Alors que les États-Unis exagèrent leurs progrès dans les pourparlers, Moscou semble préoccupé par le fait que les négociateurs de Trump ne comprennent pas à quel point ils sont sérieux au sujet de ces demandes selon [Thomas Graham, directeur principal pour la Russie au Conseil de sécurité nationale sous l’administration de George W. Bush et maintenant membre du Council on Foreign Relations].

Mardi, Moscou a renforcé ses exigences maximalistes et intransigeantes lorsque le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Ryabkov, s’est plaint que les États-Unis ignoraient la demande de la Russie de « résoudre les problèmes liés aux causes profondes du conflit ». « nous ne pouvons pas accepter tout cela tel quel. »

Les États-Unis n’ont aucun moyen de pression sur la Russie. C’est l’armée russe qui gagne sur le champ de bataille en Ukraine. Elle a d’importantes réserves de soldats. Elle est de loin supérieure à l’OTAN en armes et munitions. Elle est stable sur les plans politique, social et économique.



Le secrétaire d’État Marco Rubio menace la Russie de nouvelles sanctions (traduction automatique) :

Nous ne sommes pas intéressés par les négociations pour le bien des négociations elles-mêmes - nous n’allons pas continuer indéfiniment. Nous avons un certain temps pendant lequel nous voulons comprendre s’ils sont prêts ou non, et ce temps touche déjà à sa fin. Le Congrès a déjà commencé à travailler sur un projet de loi pour des sanctions supplémentaires, et la pression du Capitole continuera d’augmenter", a déclaré le secrétaire d’État américain.

Selon lui, il était important de "commencer un dialogue, parce que nous n’avons pas parlé depuis longtemps, mais maintenant nous devons faire des progrès."

Le projet de loi susmentionné prévoit l’introduction de nouvelles sanctions contre Moscou, ainsi que des droits de 500% sur les importations pour les pays qui achètent du pétrole russe, du gaz, de l’uranium et d’autres produits.

Dans "des semaines, pas des mois", nous saurons si la Russie est prête à mettre fin à la guerre, a déclaré Rubio.



La Russie est déjà soumise à un total de 28 000 sanctions individuelles. Si les États-Unis menacent d’autres pays de sanctions pour avoir acheté du pétrole russe, ils trouveront des solutions. C’est, comme les tarifs douaniers étatsuniens, une autre façon de faire du tort à la position mondiale des États-Unis.