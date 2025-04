Les renseignements britanniques derrière l’invasion désastreuse de Krynky par l’Ukraine, révèlent des documents divulgués Article originel : UK intel behind Ukraine’s disastrous Krynky invasion, leaked documents reveal The GrayZone, 28.042.5

Les documents divulgués et examinés par The Grayzone révèlent qu’un plan pour l’effort manqué de l’Ukraine visant à capturer le village de Krynky a été élaboré par le projet Alchemy, une cellule secrète de renseignement militaire créée par le ministère britannique de la Défense qui cherchait « à tout prix » à ce « que l’Ukraine continue de se battre ». Le complot de Krynky a conduit à un bain de sang qui reste l’une des plus grandes catastrophes de la guerre... Lire la suite