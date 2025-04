Les renseignements britanniques ont cherché à réduire au silence un haut universitaire occidental spécialiste de la Russie, révèlent des fuites (The GrayZone)

Les renseignements britanniques ont cherché à réduire au silence un haut universitaire occidental spécialiste de la Russie, révèlent des fuites

Article originel : British intel sought to silence West’s top Russia academic, leaks reveal

Par Kit Klarenberg

The GrayZone, 01.04.25

Des documents divulgués montrent que les agents du renseignement britannique préparent des politiciens britanniques à faire taire les universitaires qui expriment leur scepticisme à l’égard de la guerre par procuration en Ukraine. L’une des cibles, Richard Sakwa, croit que la campagne a entraîné un harcèlement dans le monde réel. Les emails divulgués par The Grayzone révèlent un complot du renseignement britannique de haut niveau pour salir et réduire au silence des politologues britanniques tels que Richard Sakwa, qui est largement considéré comme l’une des principales autorités du monde anglophone sur la Russie. Dans un courriel de mars 2022 intitulé « Les Russes dans nos universités », l’officier du renseignement militaire britannique et ancien conseiller principal de l’OTAN, Chris Donnelly, a accusé Sakwa d’être un « compagnon de voyage » russe qui avait été « en train de casser progressivement sa couverture », insistant sur le fait que le professeur était « bien trop bien informé sur la stratégie russe pour être qualifié de « idiot utile ». » Un autre courriel révèle que Donnelly fantasmait sur le fait d’exposer publiquement les Sakwa parce qu’ils étaient « financés par des entités russes » – une affirmation que le professeur nie énergiquement.

Donnelly a renvoyé les courriels seulement deux semaines après que le secrétaire à l’Éducation du Royaume-Uni, Nadhim Zahawi, ait promis que le gouvernement britannique était « déjà sur l’affaire et contacte [leurs] universités », après avoir été demandé si le gouvernement britannique interviendrait directement pour arrêter les universitaires de la guerre qui « se sont avérés être des idiots utiles pour les atrocités du président Poutine en Ukraine ». The Grayzone a révélé que Donnelly était une figure clé derrière une cellule militaire et d’espionnage britannique secrète appelée Project Alchemy, qui a été créée au début de 2022 pour maintenir l’Ukraine dans la lutte « à tout prix ». Une composante essentielle de cet effort a consisté à faire taire les voix des journalistes et des médias – y compris celui-ci – considérés comme une menace pour le contrôle par Londres du récit de la guerre par procuration. Les messages nouvellement exposés montrent que Donnelly menait des opérations similaires dans le monde universitaire également. Bien que le professeur Sakwa ait longtemps contesté les récits occidentaux dominants sur la Russie de Poutine, critiquant à la fois l’expansionnisme effréné de l’OTAN et son refus d’inclure Moscou dans la structure de sécurité européenne après l’effondrement de l’Union soviétique en 1991, Il a effectivement disparu des débats traditionnels sur le conflit depuis l’éclatement de la guerre par procuration en Ukraine.

Les e-mails divulgués suggèrent fortement l’intervention directe de Donnelly, un agent du renseignement britannique connu, qui pourrait être responsable de la marginalisation de Sakwa. Les messages montrent que Donnelly a contacté des législateurs britanniques influents pour éliminer l’« influence » de Sakwa, qu’il appelait sa « cible numéro un », tout en appelant à la mise sur liste noire d’autres universitaires qui pourraient exposer des vérités gênantes sur le conflit en Ukraine. La détermination de Donnelly à faire taire le professeur s’étendait apparemment au-delà de la durée du conflit. En privé, il s’inquiétait du fait qu’une fois que « les combats ralentiraient » en Ukraine, « les apaiseurs » commenceraient à « parler de la levée des sanctions », et « les Sakwas de ce monde mèneront l’effort pour changer la stratégie occidentale ». En d’autres termes, même si la guerre se terminait par un échec pour Kiev et ses soutiens par procuration, Connelly et ses associés resteraient déterminés à empêcher toute révision publique des relations de l’Occident avec la Russie.

Sakwa « un adversaire redoutable » qui prend « très au sérieux » Bien qu’il ait récemment été calomnié comme un apologiste du Kremlin et un « colporteur de désinformation » dans certains milieux, les œuvres de Sakwa ont historiquement suscité des critiques élogieuses. Avant le déclenchement de la guerre par procuration en Ukraine, la revue Foreign Affairs du Conseil des relations étrangères a évalué positivement le livre du professeur disséquant la fraude du Russiagate et a récemment décrit son traité sur les origines du conflit ukrainien de 2024 comme « éloquent et persuasif ». Il est clair que c’est la crédibilité de Sakwa et son formidable savoir qui ont fait de lui une cible des services de renseignement britanniques après le déclenchement de la guerre en Ukraine. Dans des courriels échangés avec James Sherr, un membre du groupe de réflexion sur la carrière qui dirigeait autrefois le programme Russie et Eurasie au sein du groupe de réflexion lié au gouvernement britannique Chatham House, Donnelly a exprimé son malaise quant à la perspective que les idées de Sakwa atteignent des publics occidentaux impressionnables. Sakwa « connaît très bien la politique russe », avertit Donnelly à Sherr, ce qui fait de lui un « redoutable adversaire » que la « majorité » des étudiants britanniques et les « politiciens de niveau intermédiaire ou junior » prendraient probablement « très au sérieux ». Sherr a répondu qu’il n’y avait « aucun doute » que Sakwa était « sur la liste de paie du Kremlin », mais a insisté sur le fait que l’expansion de l’OTAN critiquée par les universitaires « ne se faisait pas pour [l’] argent », mais « par haine des États-Unis ». S’il y avait « des preuves tangibles » que Sakwa était « financé par des entités russes, alors cela devrait être connu », a ajouté Sherr, mais même si des images existaient de Vladimir Poutine « écrivant personnellement [Sakwa] un chèque au cours du dîner... l’Université du Kent continuera à l’employer et il continuera d’être adoré par ceux qui l’adorent. »

Donnelly était d’accord avec l’évaluation erronée de son ami, mais il n’a pas été découragé de poursuivre Sakwa et de dire à Sherr : « nous pouvons essayer! » Il a ajouté qu’Andrew Monaghan, un autre universitaire qui avait longtemps averti des dangers d’une confrontation militaire avec la Russie, n’avait pas entendu parler de « pendant un certain temps » et a demandé à Sherr : « pour qui d’autre devrions-nous garder l’œil ouvert? » Un jour plus tard, Donnelly a posé la même question à son associé de longue date Victor Madeira, un universitaire étroitement lié à l’ancien chef du MI6 Richard Dearlove.

Cela fait suite à un autre courriel de Donnelly au député conservateur Bob Seely, un vétéran militaire belliqueux et membre du comité des affaires étrangères du Parlement. Donnelly a demandé à Seely s’il était « préoccupé par l’influence russe dans nos universités », parce que « si c’est le cas, j’ai du matériel intéressant pour vous. » En transmettant le courriel non sollicité à Madère, Donnelly s’est vanté : « J’ai peut-être l’occasion de régler cette question », et il s’est vanté qu’il allait bientôt discuter du sujet avec la présidente du comité spécial de l’éducation du Parlement britannique.

« Cellules dans l’appareil gouvernemental britannique... qui renversent les principes fondamentaux de la démocratie britannique » Dans des commentaires à The Grayzone, Sakwa a déclaré que les actions de Donnelly étaient « extrêmement troublantes », et a suggéré que les courriels indiquent « il y a des cellules dans l’appareil gouvernemental britannique qui travaillent d’une manière qui porte atteinte aux principes fondamentaux de la démocratie britannique, à la tolérance des opinions politiques divergentes et à l’encouragement du débat ouvert et du dialogue ». Le professeur soutient qu’en « traduisant des savants et des militants civiques », Donnelly et ses collaborateurs « sapent précisément les valeurs qu’ils prétendent défendre » et « pratiquent la culpabilité par association ». « L’hypothèse [que] la remise en question de la politique officielle sur une question particulière doit être motivée par des préoccupations mercenaires, dans ce cas étant au service de Moscou, est une manifestation terrible du maccarthysme que nous espérions mettre derrière nous avec la fin de la guerre froide », ajoute Sakwa. « En fait, elle démontre que la deuxième guerre froide est potentiellement plus dangereuse que la première, avec la tentative de ternir la réputation des voix critiques et donc d’affaiblir leur impact public. Ce n’est pas seulement moralement et politiquement mauvais en soi, mais cela nuit également à la possibilité d’une analyse cohérente, éclairée et impartiale, et affaiblit ainsi la cohérence de l’élaboration intelligente des politiques dans son ensemble. ».

Lorsque Sakwa a pris sa retraite de son poste universitaire en août 2022, il n’était pas au courant que des agents du renseignement britannique avaient lancé un complot pour le faire taire pendant plusieurs mois. Maintenant, le professeur se demande si un incident qui s’est produit deux mois plus tôt pourrait être lié. En juin, le mouvement anti-guerre de Canterbury a organisé un événement auquel Sakwa était invité. « À notre grand étonnement, une vingtaine d’Ukrainiens et de leurs associés ont fait un piquet de grève lors de la réunion, avec des banderoles qui me condamnaient moi et les organisateurs », a-t-il déclaré à The Grayzone. Plutôt que d’être refoulés, les manifestants ont été invités à entrer – « moins de pancartes », a fait remarquer Sakwa. Cependant, « ils ont ensuite tenté de perturber la réunion », jusqu’à ce que le président de l’événement les avertisse « que si leur comportement antidémocratique se poursuivait, on leur demanderait de partir. » Après l’avertissement, l’événement s’est poursuivi en paix. Sakwa a déclaré que « la plupart » des participants ont estimé que son discours « établissait l’équilibre approprié entre la sympathie pour le sort du peuple ukrainien et l’analyse politique de la situation ». L’incident aurait probablement pris fin là-bas, mais les contre-manifestants se sont emparés de tracts réclamant une enquête officielle sur l’incident toujours mystérieux de Bucha qui ont été distribués par un autre participant. Des responsables ukrainiens et leurs soutiens britanniques accusent les forces russes d’avoir perpétré un massacre de civils innocents dans la ville de Bucha, mais ont bloqué les tentatives d’enquête de l’ONU et refusé de divulguer le nom des victimes présumées.