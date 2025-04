Les tarifs douaniers ne résoudront pas les problèmes plus importants (MoA)

Les tarifs douaniers ne résoudront pas les problèmes plus importants

Article originel : Tariffs Won't Solve The Bigger Problems

Moon of Alabama, 02.04.25

Plus tard aujourd’hui, le président Trump dévoilera davantage de tarifs douaniers sur les importations en provenance de divers pays. Par conséquent, les prix aux États-Unis augmenteront, le PIB baissera et les marchés financiers étatsuniens subiront un nouveau coup.

La création ou le rétablissement d’une capacité de fabrication nécessite des projets bien coordonnés à long terme. La recherche, la formation, le développement des infrastructures, l’allocation des capitaux et la protection des marchés doivent tous travailler ensemble sur plusieurs années voire décennies.

La poursuite d’une seule de ces mesures - les tarifs douaniers, et probablement seulement pour une courte période, ne changera rien aux problèmes connexes dans d’autres domaines.

La 'main invisible' des marchés répondra aux mouvements de Trump en lui montrant un doigt très visible.