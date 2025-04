Lyon 2 : Un prof se dit victime des « islamistes », les médias Bolloré embraient sans vérifier (Blast)

Interview énervée dénonçant un « blocage islamiste », tribune courroucée signée Ferry et Blanquer, alerte à la crise de l'institution universitaire et à « l'endoctrinement islamiste » des étudiants : les outrances ont fusé après l'interruption du cours d’un professeur par un groupe d’étudiants autonomes à l'université de Lyon 2. Retour sur les faits et décryptage d'un emballement médiatique sans aucun rapport avec l’islamisme...Lire la suite