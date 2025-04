Menacé d’enlèvement et de disparition, Momodou Taal quitte les États-Unis (WSWS)

Momodou Taal, doctorant à l'université Cornell, menacé d’enlèvement et de disparition par l'administration Trump, a été contraint de quitter les États-Unis.



À la mi-mars, Taal et deux codemandeurs de l'université Cornell ont intenté une action en justice pour contester les décrets de Trump, qui assimilent la critique du sionisme et de l'État israélien à du « harcèlement antisémite » et posent les bases pseudo-juridiques d'expulsions politiques de masse. La réponse de la Maison-Blanche a été immédiate et extraordinaire : son visa d'étudiant F-1 a été sommairement révoqué et des agents fédéraux ont été envoyés pour le surveiller et l'arrêter.

Taal était confronté au danger imminent de la détention, d’une expulsion ou d’un transfert possible vers une prison au Salvador – où des immigrants ont déjà disparu dans d’immenses prisons supervisées par le président Nayib Bukele, allié fasciste de Trump – ou même à Guantanamo Bay.

Taal et ses avocats ont déposé des demandes d'urgence pour une ordonnance restrictive temporaire afin d’empêcher son enlèvement pendant que le procès contre les décrets de Trump se poursuivait. Le juge chargé de l'affaire a rejeté une première demande, et une demande modifiée est toujours en cours. Toutefois, même si Taal parvenait à obtenir gain de cause devant les tribunaux, l'administration Trump a clairement fait savoir qu'elle violerait les décisions de justice qui vont à son encontre.

« Trump ne voulait pas que je puisse me défendre au tribunal », a écrit Taal dans une déclaration percutante publiée lundi soir. « Compte tenu de ce que nous avons vu aux États-Unis, j'ai perdu la foi qu'une décision favorable des tribunaux garantirait ma sécurité personnelle et ma capacité à exprimer mes convictions. »



L'avocat de Taal, Eric Lee, a déclaré au World Socialist Web Site :

Momodou a sa liberté, et c'est le plus important. Mais l'administration l'a chassé du pays pour son discours et pour avoir exercé son droit à pouvoir se défendre devant un tribunal. Tout le monde devrait être scandalisé par le fait que de jeunes universitaires courageux comme Momodou soient contraints de choisir entre s'opposer au gouvernement ou rester dans le pays.



Taal a été chassé du pays par un gouvernement d'oligarques criminels et corrompus qui supervise actuellement le massacre contre lequel Taal a protesté : le génocide israélien soutenu par les États-Unis à Gaza. Il y a quelques jours, 15 travailleurs humanitaires et d'urgence – dont des membres du Croissant-Rouge palestinien, de la Défense civile de Gaza et de l'Office de secours et de travaux des Nations unies – ont été retrouvés enterrés dans une fosse commune dans le sud de Gaza. Ils avaient été pourchassés et tués par les forces israéliennes, puis enfouis sous des monticules de sable.

Taal a écrit dans sa déclaration :

Il est surréaliste que nous vivions dans un monde où l'on s'attire des ennuis en disant qu'il est mal de tuer des bébés. Où ceux qui prônent et célèbrent les massacres sans fin contre les Palestiniens sont capables, encore et encore, de se présenter comme des victimes tout en présentant ceux qui luttent contre le génocide comme des oppresseurs.

Le cas de Taal s'inscrit dans un système plus large de terreur d'État qui se déploie actuellement aux États-Unis. La dissidence est criminalisée et l'architecture juridique de la dictature est en cours de construction.

Des étudiants protestataires pacifiques, comme Mahmoud Khalil, Rumeysa Ozturk et d'autres, ont été enlevés. L'administration Trump a invoqué l'Alien Enemies Act pour procéder à des expulsions de masse, au mépris des décisions de justice.

Parmi les personnes déportées dans des camps de détention de masse au Salvador figurent des personnes « identifiées » comme membres de gangs uniquement parce qu'ils ont des tatouages. L'administration vient de reconnaître qu'une personne, Kilmar Armando Abrego Garcia, un résident légal, a été déportée en raison de ce que le gouvernement appelle désormais une « erreur administrative ». L'administration Trump affirme que, comme il n'est plus sous la garde des États-Unis, les tribunaux fédéraux ne sont pas compétents pour intervenir.

Dans des remarques faites à la Foire du livre de Leipzig ce week-end, le président du comité éditorial international du WSWS, David North, a exposé la situation qui se déroule aux États-Unis et son contexte historique : « Des scènes rappelant les dictatures chilienne, argentine et brésilienne d'un passé récent, et même l'Allemagne nazie, deviennent aujourd'hui courantes aux États-Unis », a-t-il déclaré. « La nuit et le brouillard – Nacht und Nebel – sont arrivés aux États-Unis. » Cette référence renvoie au décret de 1941 d'Hitler autorisant l’enlèvement secret et la disparition des opposants politiques dans toute l'Europe occupée.

Si les cibles immédiates de cette répression sont les immigrés et les étudiants qui s'opposent au génocide, la logique politique de la dictature conduit inévitablement à cibler toute opposition, y compris celle des citoyens américains. Si le premier amendement est déclaré nul et non avenu pour 30 millions d'immigrés, il est nul et non avenu pour tous. Trump a d'ailleurs prévu d'invoquer l'Insurrection Act, qui permettrait le déploiement de l'armée contre les manifestations dans les villes américaines.

Si Trump est le fer de lance de cet assaut, il a de nombreux complices. C'est sous l'administration Biden que le massacre de Gaza et la répression des manifestants ont commencé, justifiés par la calomnie selon laquelle l'opposition au génocide est de l'« antisémitisme ». Le mois dernier, les démocrates ont assuré l'adoption du projet de loi sur les dépenses de Trump, et ils ont gardé le silence face aux détentions et aux déportations de masse.

Des figures de la pseudo-gauche comme Bernie Sanders et Alexandria Ocasio-Cortez jouent un rôle particulièrement immonde. Alors que Sanders s'affiche comme un opposant à l'« oligarchie », il n'a pas dit un mot sur la persécution politique de Momodou Taal. En fait, alors que Taal était traqué par des agents de l'ICE, Sanders a fait l'éloge de Trump pour avoir « bien fait » de sévir contre les immigrés. Ocasio-Cortez, membre des Socialistes démocrates d'Amérique qui est en train d'être élevée à la tête des Démocrates, n'a pas non plus publié de déclaration condamnant la persécution de Taal ou exigeant qu'il soit autorisé à rester dans le pays.

Il y a ensuite les administrations des universités, liées au Parti démocrate, qui se font les complices volontaires du règne de terreur de Trump sur les campus. Harvard a renvoyé le directeur et le directeur associé de son Centre d'études sur le Moyen-Orient et a coupé les liens avec une université palestinienne en Cisjordanie. Columbia a mis en œuvre une liste de mesures répressives exigées par l'administration Trump, y compris la mise sous tutelle de départements entiers : études moyen-orientales, sud-asiatiques et africaines et le Centre d'études palestiniennes.

À Cornell, l'administration a préparé le terrain pour la persécution de Taal en tentant de le suspendre l'année dernière en raison de sa participation à des manifestations pacifiques. Et cette semaine, l'Université Yale a sommairement licencié la Dre Helyeh Doutaghi, une experte respectée du droit international et critique de l'assaut israélien sur Gaza, sans aucun semblant de procédure régulière.

La bureaucratie syndicale n'est pas moins complice de ces politiques dictatoriales. Taal est membre cotisant du syndicat United Electrical, Radio and Machine Workers of America (UE), qui n'a rien fait pour mobiliser l'opposition. Shawn Fain, président des Travailleurs unis de l'automobile (UAW), qui représente plus de 100 000 étudiants diplômés, a « applaudi » les mesures nationalistes de guerre commerciale de Trump quelques jours avant que Taal ne soit contraint de quitter le pays. L'appareil de l'AFL-CIO, composé de fonctionnaires gagnant des salaires à six chiffres, fonctionne comme un auxiliaire de l'État, un gendarme au-dessus de la classe ouvrière, qui facilite la transition vers la dictature.



Il existe cependant une autre force sociale : la classe ouvrière des États-Unis et du monde entier. L'administration Trump et la classe dirigeante qu'elle représente agissent ainsi non pas parce qu’elles sont en position de force, mais parce qu’elles sont animées par la peur. Elles reconnaissent l'énorme danger que représente pour le pouvoir capitaliste l'opposition grandissante des travailleurs et des jeunes à son programme de guerre, de répression et de réaction sociale.

Les travailleurs doivent cependant reconnaître que la persécution de Momodou Taal, de Mahmoud Khalil et de tant d'autres est dirigée contre l'ensemble de la classe ouvrière. Les mesures testées aujourd'hui sur les campus seront utilisées demain pour expulser les travailleurs en grève, détenir ceux qui résistent à la destruction des programmes sociaux et criminaliser toute opposition aux politiques de l'oligarchie patronale.

Cela met également en évidence la base sur laquelle la défense des droits démocratiques doit être menée : la lutte politique consciente de la classe ouvrière internationale.

Le Parti de l’égalité socialiste et le World Socialist Web Site soutiennent inconditionnellement Taal et tous ceux qui résistent à ce régime. La lutte pour défendre la liberté d'expression, arrêter les expulsions de masse et mettre fin à la guerre impérialiste doit devenir une lutte pour renverser le système capitaliste lui-même, qui concentre la richesse et le pouvoir entre les mains d'une élite financière criminelle. L'alternative à la dictature et au génocide est le socialisme : le contrôle démocratique de la société par la classe ouvrière, aux États-Unis et dans le monde entier.

(Article paru en anglais le 2 avril 2025)