Municipales à Paris, Lyon et Marseille : Le deal discret entre François Bayrou et Rachida Dati

Blast, 01.04.25

Depuis 1982, les trois plus grandes villes de France élisent leurs maires au troisième tour : Anne Hidalgo, Grégory Doucet et Benoît Payan ont été installés à la tête de leur municipalité suite à des élections par arrondissements. Pour 2026, l’Assemblée nationale se prononcera le 7 avril sur une modification du mode de scrutin, après un examen en commission des lois ce mercredi. François Bayrou est favorable à une élection à l’échelle de la ville entière. Au prix d’un marché inavouable passé avec sa ministre Rachida Dati. Plongée en eau trouble et révélations...Lire la suite